Maligni ruski uticaj najveća prijetnja stabilnosti Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Koordinirane kampanje spolja, prvenstveno iz Rusije, čiji je cilj destabilizacija Zapadnog Balkana, zahtijevaju hitan odgovor, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Atlantskog saveza Crne Gore Sava Kentere i predsjednika Čečke Petra Pavela.

Pavel je posjetio danas Atlantski savez Crne Gore, gdje je razgovarao sa Kenterom i upoznao se sa aktivnostima Digitalnog forenzičkog centra (DFC) u borbi protiv malignog stranog uticaja i hibridnih prijetnji koje ugrožavaju stabilnost Crne Gorre i regiona.

Kako je saopšteno iz Atlantskog saveza, tokom razgovora, naglasak je stavljen na neophodnost hitnog odgovora na koordinirane kampanje izvana, prije svega iz Rusije, a preko lokalnih proksija u Crnoj Gori, čiji je cilj destabilizacija Zapadnog Balkana.

„Zaključeno je da su ove aktivnosti sofisticirane, orkestrirane i vođene od aktera čiji je krajnji cilj urušavanje povjerenja u demokratske institucije i paralisanje evropskih procesa“, navodi se u saopštenju.

Pavel je poručio da maligni strani uticaj nije problem samo Crne Gore već i šireg euroatlantskog prostora.

On je rekao da uspješna borba protiv tih prijetnji zahtijeva odlučnu akciju, koordinaciju i jasnu političku volju saveznika, te da Crna Gora mora ostati kredibilna članica NATO jer je članstvo u Alijansi jedan od garanta stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Pavel je kazao i da Crna Gora treba da na pristupanje Evropskoj uniji gleda kao na ujedinjujući nacionalni cilj kako bi uspješno savladala izazove na tom putu.

Kentera je istakao da Crna Gora prolazi kroz period u kojem su maligni strani uticaji intenzivniji nego ikada, što zahtijeva punu podršku međunarodnih partnera i odlučnost domaćih institucija.

„Podrška Češke potvrđuje ne samo solidarnost, već i zajedničku svijest o opasnosti koja prijeti ne samo Crnoj Gori, već i cijelom regionu“, kazao je Kentera, navodeći da zadatak Atlantskog saveza nije samo reakcija već i proaktivno djelovanje kako bi se preduprijedile prijetnje i sačuvala evropska budućnost regiona.

Atlantski savez Crne Gore je ponovio svoju posvećenost promociji euroatlantskih vrijednosti, unapređenju regionalne saradnje i intenziviranju borbe protiv malignih stranih uticaja kroz inovativne pristupe i analitički rad.

Susret je organizovan u okviru zvanične posjete češke delegacije na čelu sa Pavelom Crnoj Gori.

