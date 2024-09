LGBT Forum Progres podnio 58 prijava za govor mržnje na društvenim mrežama

Podgorica, (MINA) – LGBT Forum Progres podnio je Upravi policije 58 prijava zbog govora mržnje usmjerenog prema LGBTI osobama u onlajn /online/ javnom prostoru.

Iz LGBT Foruma Progres kazali su da su te prijave reakcija na uvredljive i diskriminatorne poruke prema LGBTI zajednici tokom održavanja povorke ponosa u Podgorici i pratećih događaja.

“Tokom proteklih deset godina aktivnog praćenja javnog prostora, Tim za monitoring govora mržnje LGBT Forum Progresa podnio je na hiljade prijava Upravi policije, čime je obezbijeđen kontinuiran pritisak na prepoznavanje govora mržnje kao ozbiljnog problema, koji i dalje prevladava u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je osiguranje kontinuiteta prijavljivanja slučajeva govora mržnje protiv LGBTI zajednice ključno u borbi protiv diskriminacije i stvaranju sigurnijeg okruženja za sve LGBTI osobe u državi.

Iz LGBT Foruma Progres su istakli da prijavljivanje govora mržnje ima ključnu ulogu u podizanju svijesti o problemima s kojima se LGBTI zajednica suočava, ali i u stvaranju odgovornosti među pojedincima i institucijama.

“Svaka prijava doprinosi evidenciji ovog negativnog fenomena, omogućavajući institucijama da preduzmu adekvatne mjere za suzbijanje nasilnog ponašanja i zaštitu ugroženih grupa”, rekli su iz LGBT Foruma Progres.

Kako su naveli, redovno prijavljivanje ne samo da šalje jasnu poruku da govor mržnje neće biti tolerisan, već i potiče društvene promjene kroz obrazovanje i unapređenje zakonskih okvira.

Iz LGBT Foruma Progres su istakli da govor mržnje često predstavlja uvod u ozbiljnije prijetnje fizičkoj sigurnosti i nasilje nad LGBTI osobama, zbog čega je taj proces od neprocjenjivog značaja kako za zaštitu integriteta LGBTI zajednice, tako i za širi društveni razvoj.

Oni su poručili da će nastaviti sa monitoringom online javnog prostora i u budućnosti i obavještavati javnost o prisutnosti govora mržnje i efikasnosti odgovora nadležnih institucija u borbi protiv tog problema.

Navodi se da tu aktivnost realizuju u okviru projekta „Zajedno protiv mržnje – Podrška unaprjeđenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori“ koji je podržan kroz program Podržani=Osnaženi, u okviru grant šeme „Aktivno učešće“, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske.

Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

