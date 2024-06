Let Lion-Podgorica otkazan zbog udara ptice

Podgorica, (MINA) – Let Lion – Podgorica otkazan je zbog udara ptice u motor aviona, saopštili su iz nacionalnog avio-prevoznika Air Montenegro ističući da bezbjednost i sigurnost putnika i posade ni u jednom trenutku nije bila ugrožena.

Iz te kompanije su objasnili da je pri polijetanju iznajmljenog aviona Airbus 320 na sinošnjem letu Air Montenegra Lion-Podgorica, ptica udarila u motor.

Navodi se da je nakon kontakta aviona sa pticom, posada prekinula polijetanje, da je avion povučen iz saobraćaja i da je u toku otklanjanje kvara.

“Svim putnicima je obezbijeđen smještaj u hotelu, a tehnička služba je odmah pristupila detaljnoj tehničkoj provjeri vazduhoplova. Bezbijednost i sigurnost putnika i posade ni u jednom trenutku nije bila ugrožena”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je udar ptice uobičajen problem, sa kojim se često suočavaju u avijaciji i da nije nepoznanica u ovoj vrsti posla.

Iz Air Montenegra su kazali da tehničke službe otklanjanju kvar na avionu, i da se očekuje da će avion sjutra biti operativan.

“Bez obzira na ove otežavajuće okolnosti, sve ostale planirane operativne aktivnosti će biti realizovane, a putnici bezbjedno prevezeni na odredišta uz moguće prebukiranje i manja kašnjenja”, poručili su iz Air Montenegra.

