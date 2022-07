Lazoviću određeno zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Petru Lazoviću, određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Kako piše Pobjeda, Lazović je negirao krivicu i zatražio od SDT-a da detaljno preispitaju sve dokaze koji ga sumnjiče za saradnju sa kavačkim klanom.

Lazović, koga je agencija Evropska unije za sprovođenje zakona Europol označila kao člana “kavačkog klana”, uhapšen je u ponedjeljak.

SDT sumnjiči Lazovića da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i zloupotreba službenog položaja.

