Laković: Informisao sam Abazovića da je Mrkić tražio sastanak

Podgorica, (MINA) – Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Miodrag Laković, rekao je da nekadašnjeg potpredsjednika Vlade za bezbjednost Dritana Abazovića, kao njegov savjetnik, informisao da je Aleksandar Mrkić, koga nije poznavao, tražio sastanak da bi dao informacije koje mogu biti značajane za Vladu.

Laković je reagovao nakon saopštenja Građanskog pokreta URA u kome su savjetovali PES-u da se o relacijama sa Aleksandrom Mrkićem raspitaju kod njihovog poslanika Miodraga Lakovića

Laković je kazao da mu žao što su ljudi sa kojima je kratko radio u 42. Vladi “pogubili sve moralne norme”.

“Tadašnjeg potprdsjednika Vlade za bezbjednost Dritana Abazovića, kao njegov savjetnik za nacionalnu bezbjednost, sam obavijestio da me je telefonom kontaktiralo lice A. Mrkic, kojeg lično nijesam poznavao, a koji je tražio sastanak da bi dao neke informacije koje mogu biti, navodno, značajne za Vladu”, napisao je Laković na mreži “X”.

On je rekao da je, nakon kratkog viđenja u javnom objektu, upoznao Abazovića sa sadržinom sastanka, a da je Mrkića uputio da se pismeno obrati zamjeniku premijera i na taj način saopšti to što misli da je važno – u pitanju su bile neke ideje oko investicija u biznis.

“Ispod svake granice ljudskog, političkog i profesionalnog dostojanstva je da se taj nebitni detalj nekadašnjeg zajedničkog rada sada pokušava iskoristiti za politički motivisani obračun”, kazao je Laković.

