Krstovići oslobođeni optužbe za šverc kokaina

Podgorica, (MINA) – Budimir i Marina Krstović oslobođeni su optužbi za šverc više od tone kokaina, potvrđeno je Portalu RTCG.

Presuda je izrečena danas u podgoričkom Višem sudu.

Advokati odbrane ranije su zatražili oslobađajuću presudu, ističući da je nesumnjivo da Krstovići nemaju veze sa nađenom drogom.

Tužilac na ročištu u ponedjeljak nije predložio visinu eventualne kazne za osumnjičene, već je procjenu ostavio sudu.

Krstovići su uhapšeni nakon što je policija u zetskom selu Mojanovići, nadomak Podgorice, 24. avgusta 2021. pronašla i zaplijenila preko tonu kokaina.

Više državno tužilaštvo podiglo je optužnicu 23. decembra 2021. godine.

