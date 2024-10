Krapović osudio teroristički napad u Ankari

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović osudio je jučerašnji teroristički napad u Ankari, u kojem je poginulo sedam osoba.

U napadu na objekat Turske vazduhoplovne i svemirske industrije u Ankari poginulo je sedam osoba, uključujući dvoje napadača, dok su 22 osobe povrijeđene.

“Jedinstveni smo protiv svih oblika terorizma i ostajemo posvećeni obezbjeđivanju stabilnosti i bezbjednosti”, poručio je Krapović na mreži X.

