Kovačeviću pritvor do dalje odluke suda

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici danas je odredio pritvor bivšem direktoru Uprave za nekretnine Draganu Kovačeviću, potvrdila je agenciji MINA samostalna savjetnica za odnose sa javnošću tog suda, Marija Raković.

“Kovačević je došao na pretres, nakon čega je specijalno tužilaštvo stavilo predlog za određivanje pritvora, po kome je Viši sud odlučio i odredio mu pritvor”, rekla je Raković.

Ona je kazala da će pritvor Kovačeviću trajati do dalje odluke suda.

Kako prenosi portal RTCG, za Kovačevićem je bila raspisana međunarodna potjernica nakon što se 24. februara prošle godine dao u bjekstvo, pošto je izašao iz pritvora u kome je proveo dva mjeseca.

Podgorički Viši sud je u martu ove godine potvrdio optužnicu protiv Kovačevića, i ostalih okrivljenih pripadnika kriminalne organizacije, koju je formirao radi prisvajanja vrijednih parcela.

