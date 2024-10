Kovačević: Ustavni sud da prestane sa ignorisanjem inicijativa

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud mora da prestane da ignoriše inicijative koje se tiču ocjene ustavnosti i zakonitosti jer ozbiljno narušava povjerenje građana u pravnu sigurnost i transparentnost institucija, ocijenila je programska direktorica Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Milica Kovačević.

Kovačević je kazala da inicijative te nevladine organizacije, podnijete 2022. i prošle godine, nijesu jedine koje čekaju odgovor.

“Prema dostupnim podacima, na kraju prošle godine u radu Ustavnog suda bilo je 318 predmeta u postupcima za ocjenu saglasnosti s Ustavom i zakonom, od kojih je 258 preneseno iz prethodnih godina”, kazala je Kovačević, saopšteno je iz CDT-a.

Ona je navela da javnost nema informacije o tome ko je podnio inicijative, koliko su važne, niti koliko dugo čekaju na rješavanje.

Kovačević je podsjetila da CDT već skoro godinu i po čeka odluku Ustavnog suda o inicijativi za ocjenu ustavnosti Odluke o dopuni Statuta opštine Nikšić, kojom je uvedena “krsna slava” grada.

Prema njenim riječima, tom odredbom, opština Nikšić, stavila je pravoslavnu vjersku zajednicu u privilegovan položaj, što je u suprotnosti s principom jednakosti i pravom na slobodu vjeroispovijesti.

“Zadatak Ustavnog suda je da spriječi moguću diskriminaciju, a ne da je ignoriše. Njihova pasivnost ohrabrila je i druge opštine da donose slične diskriminatorne propise”, kazala je Kovačević.

Ona je rekla da iniciativa CDT-a za ocjenu izmjena Zakona o teritorijalnoj organizaciji, kojim je tokom raspisanog izbornog procesa formirana opština Zeta, čeka već više od dvije godine.

“Iako greške napravljene u odavno završenom izbornom procesu više ne mogu biti ispravljene, neophodno je da Ustavni sud iznese svoj stav kako se pasivnost ne bi shvatila kao podrška izmjenama izbornih granica tokom samog izbornog procesa”, rekla je Kovačević.

Ona smatra da je to pitanje je posebno važno u kontekstu predstojeće izborne reforme, kojom treba spriječiti buduća kršenja standarda za fer izbore.

“Nedostatak transparentnosti u radu Ustavnog suda predstavlja ozbiljan problem”, ocijenila je Kovačević.

Ona je rekla da Ustavni sud, koji bi trebalo da bude garant ustavnosti i zakonitosti, djeluje kao “crna rupa” u kojoj inicijative nestaju, a građani ostaju bez ikakve informacije o ishodu ili vremenskom okviru donošenja odluka.

“Netransparentnost i zatvorenost Ustavnog suda je godinama predmet kritika međunarodnih organizacija, posebno u kontekstu postupanju po izbornim žalbama, ali te kritike nijesu donijele nikakve promjene”, navela je Kovačević.

Ona je rekla da dok se druge institucije pravosudnog i upravnog sistema, kroz decenije reformi, polako kreću ka većoj otvorenosti prema javnosti, Ustavni sud ostaje zatvoren, bez mehanizama koji bi osigurali odgovornost i transparentnost.

“Takva praksa ugrožava pravnu sigurnost i otežava praćenje i kontrolu rada ključne institucije koja bi trebala biti stub pravde i ustavnog poretka u Crnoj Gori”, ocijenila je Kovačević.

Ona je rekla da CDT zahtijeva hitno rješavanje tih pitanja, kako bi Ustavni sud počeo odgovarati na brojne inicijative – ne samo njihove, već i mnoge druge koje već godinama čekaju na odgovor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS