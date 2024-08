Konstatovan prestanak funcije Gogiću

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore konstatovala je danas prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda Miloradu Gogiću, zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju.

Ustavni odbor je predložio da Skupština konstatuje prestanak funkcije Gogiću, jer je 27. maja ispunio uslove za starosnu penziju.

Najveća sudska instance time ponovo ima šest sudija, do izbora novo sudije.

Ustavni odbor još nije raspisao novi oglas za izbor novog sudije Ustvanog suda.

Skupština je danas konstatovala i ostavku Nataše Prelević na mjesto članice Državne izborne komisije.

