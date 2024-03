Kompanija One posvećena zelenim politikama

Podgorica, (MINA) – Kompanija One Crna Gora posvećena je zelenim politikama, pa će i ove godine podržati inicijativu „Sat za našu planetu“, koju organizuje Svjetski fond za prirodu (WWF).

“Baš kako to čini već 15 godina podržavajući inicijativu koju organizuje WWF, kompanija One će i ovog 23. marta, tačno u 20 sati i 30 minuta, isključiti svjetla u upravnoj zgradi u Podgorici i poslovnicama širom Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz te kompanije su kazali da milioni širom svijeta na taj dan isključe svjetla na jedan sat u želji da pokažu da postoji svijest o tome da se planeta mora zaštiti.

„Kao kompanija koja je posvećena zelenim politikama, pored drugih inicijativa koje baštinimo godinama i koje tek planiramo za budućnost, uvijek smo tu da ovim simboličnim gestom pokažemo da nam je stalo i da smo spremni da to pokažemo i djelima“, rekli su iz kompanije One.

Oni su apelovali da svakodnevni izbori ljudi doprinose zaštiti životne sredine.

Navodi se da kompanija One to već godinama pokazuje, koristeći isključivo papirne kese u svojim poslovnicama, reciklirajući i nudeći svojim korisnicima da to učine sa telefonima koje žele da zamijene.

Ističe se da se kompanija, u želji da ojača svoju poruku o nenadoknadivoj šteti koju plastične kese nanose planeti, nedavno pridružila inicijativi koja je promovisala poruku da je ceger sjajan izbor za kupovinu.

”Priključimo se svi Satu za planetu i budimo zajedno dio najvećeg volonterskog ekološkog pokreta na svijetu”, poručili su iz kompaniji One.

Kako su kazali, One kroz svoje kompanijske vrijednosti, ali i konkretno činjenje, već godinama praktikuje poslovanje i ponašanje zaposlenih koje je u potpunosti usklađeno sa zelenim politikama.

„Kroz decenije se ovaj sistem razvijao i unapređivao, a samo neke od aktivnosti podrazumijevaju stalnu edukaciju zaposlenih, upotrebu papirnih kesa u poslovnicama, reciklažu starih uređaja i otpada i tako dalje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je kompanija One posebno ponosna na učešće u projektu Spectro Solutions čiji sistem predstavlja tehnološko dostignuće i alat koji može značajno doprinijeti bezbjednosti šuma, prirode i zajednice jer omogućava brzu detekciju požara i automatizovano obavještavanje nadležnih službi.

„Ovaj sistem postavljen je na poluostrvu Luštica, kao i na brdu Gorica, gdje zahvaljujući ovom softverskom rješenju prošlog ljeta nije bilo požara“, dodaje se u saopštenju.

Iz kompanije One su kazali da su već osam godina sertifikovani po ISO 14001 standardu, što znači da su njene procedure zaštite životne sredine u potpunosti usklađene sa međunarodnim propisima kojima se uređuje ova oblast.

