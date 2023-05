Komemorativna sjednica povodom smrti Rastodera u ponedjeljak

Podgorica, (MINA) – Komemorativna sjednica, povodom smrti nekadašnjeg potpredsjednika i poslanika Skupštine Crne Gore, Rifata Rastodera biće održana u ponedjeljak, saopšteno je iz parlamenta.

Komemorativna sjednica biće održana u deset sati.

Rastoder je za poslanika bio biran u šest, a za potpredsjednika Skupštine u pet saziva.

U više mandata je vršio i dužnost šefa Poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije, čiji je bio jedan od osnivača.

Rastoder je preminuo u četvrtak u Podgorici, u 74. godini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS