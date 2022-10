Jovanović: Tužilaštvo spremno za izborni dan

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović naložila je rukovodiocima državnih tužilaštava, koja su nadležna za opštine u kojima su raspisani izbori, da sjutra organizuju dežurstva kako bi pravovremeno reagovali u slučaju eventualnih prijava krivičnih djela protiv izbornih prava.

Jovanović je, kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), podsjetila rukovodioce državnih tužilaštava na značaj proaktivnog pristupa u radu.

Ona je podsjetila i na obavezu Državnog tužilaštva da svakodnevno djeluje isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom prije, tokom i poslije izbornog dana.

“Povodom održavanja lokalnih izbora u više opština u Crnoj Gori, Jovanović naložila je rukovodiocima državnih tužilaštava, koja su nadležna za opštine u kojima su raspisani izbori, da u toku izbornog dana, po ustaljenoj proceduri, organizuju dežurstva, kako bi se u slučaju eventualnih prijava krivičnih djela protiv izbornih prava pravovremeno reagovalo”, kaže se u saopštenju.

