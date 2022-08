Joanikije: Temeljni ugovor je potpisan i ne može se poništiti ni mijenjati

Podgorica, (MINA) – Temeljni ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) je potpisan i ne može se poništiti ni mijenajti bez saglasnosti obije strane, rekao je mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije.

On je, komentarišući najave određenih političkih aktera da će se ugovor poništiti, kazao da bi to bilo “nasilje nad crkvom”.

“Temeljni ugovor je potpisan i ne može se poništiti ni mijenajti bez saglasnosti obije strane”, rekao je Joanikije u intervjuu Televiziji Crne Gore (TVCG).

Upitan da li postoji mogućnost otvorenog raskida Temeljnog ugovora, on je kazao da ne zna za tu mogućnost.

“Na to pitanje je stavljena tačka. Mislim da je time pravni položaj SPC riješen. Ako neko hoće da to ospori, mi ćemo se boriti za naša prava”, poručio je Joanikije.

On je kazao da je uvjeren da u Crnoj Gori nijedan ugovor nije bio pod lupom javnosti koliko taj.

“To je isti tekst iz 2012. koji je pokojni mitropolit Amfilohije dostavio Vladi Crne Gore. Vlada Zdravka Krivokapića ga je objavila na svom sajtu. Koji je ugovor više polemike izazvao, a kaže se nema prisustva javnosti”, naveo je Joanikije.

On je pitao da li je javnost bila uključena u potpisivanje ugovora sa drugim zajednicama u Crnoj Gori.

“Bilo je primjedbi i nijedna nije mogla da pokaže da tom tekstu postoje nedostaci”, kazao je Joanikije.

Kako je kazao, Vlada Zdravka Krivokapića je usvojila tekst ugovora a Vlada Dritana Abazovića je tražila da se pravni timovi sastanu zbog primedbi.

“Na nivou stručnjaka bilo je više sastanaka i postignut je dogovor. Usvojili smo nekoliko pimjedbi koje su bile u pravcu usaglašavanja sa Ustavom i ostalim zakonima Crne Gore”, naveo je Joanikije.

On je rekao da je “notorna laž” da se Temeljnim ugovorom sva crkvena imovina u Crnoj Gori pripisuje Beogradu.

“Imovina je upisana na eparhije SPC u Crnoj Gori. Sva imovina je unešena u katastar Crne Gore i to je crkvena imovina. Zakoni Crne Gore se odnose na našu imovinu”, naveo je Joanikije.

Kako je rekao, Temeljni ugovor je urađen tako što su se dvije strane sastale i dogovrile oko svega.

Upitan zašto je patrijarh SPC Porfirije tražio da se ugovor “potpiše tiho”, on je kazao da je stav SPC bio da se tom događaju “ne pridaje veći značaj nego što on ima”.

“To je dokument koji ništa neće izmijeniti i nijesmo dobili ništa što nam nije obezbijeđeno Ustavom i zakonima Crne Gore”, poručio je Joanikije.

Taj ugovor, kako je kazao, samo izražava dobru volju o saradnji dvije strane.

On je, upitan da prokomentariše navode da se sveštenstvo SPC uplitalo u određene političke procese, rekao da su morali izaći na ulice “onog momenta kada su bili do te mjere diskriminisani u sopstvenoj državi”.

“To je, naravno, imalo političke posljedice i one su vidljive. Ali šta smo drugo mogli da uradimo? Drugog daljeg uplitanja u politiku nije bilo”, kazao je Joanikije.

On je naveo da je njegova izjava da je Crnu Goru “zahvatio ustašluk” pogrešno protumačena.

Na pitanje da je obnova Njegoševe kapele na Lovćenu prioritet za Crnu Goru, on je odgovorio da ne može da kaže šta je prioritet za Crnu Goru, jer o tome razmišlja Vlada.

“Za crkvu je to važna stvar. Naravno da ću insistirati na tome”, rekao je Joanikije.

