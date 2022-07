Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja iniciraće kontrolu dopunskog rada zdravstvenih radnika, saopštili su iz tog resora, navodeći da javno zdravstvo i pacijenti ne smiju da trpe zbog privatnog sektora.

Iz Ministarstva su kazali da su odlučni u nastojanju da ojačaju zdravstveni sistem u svim segmentima, infrastrukturno, tehničko-tehnološki i kadrovski, kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju i stručno usavršavanje ljekara i srednjeg medicinskog kadra.

„Pored edukacije, akcenat nam je i na poboljšanju životnog standarda zaposlenih u zdravstvu, kroz povećanje zarada i rješavanje stambenih pitanja“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz Ministarstva, cilj je jačanje javnog zdravstvenog sistema.

„Na tom putu očekujemo istinsku posvećenost i odgovornost upravo zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama, počevši od srednjeg medicinskog kadra do ljekara opšte prake, specijalista i subspecijalista u domovima zdravlja, bolnicama i Klinčkom centru Crne Gore (KCCG)“, poručili su iz tog resora.

Iz Ministarstva su kazali da je država uložila i da će nastaviti još više da investira u znanje i usavršavanje medicinskog kadra, u skladu sa najvećim međunarodnim standardima i medicinskim doktrinama.

Prema njihovim riječima, svjedoči se značajnom uvećanja zarada zdravstvenim radnicima, što oni itekako zaslužuju.

„Takođe, smo svjedoci i sve češće prakse da upravo ti ljekari u koje ulaže država, svakodnevno učestvuju u promociji ličnog angažmana u privatnim zdravstvenim ustanovama i na taj način usmjeravaju pacijente da za usluge, koje mogu dobiti u javnom zdravstvenom sistemu, odlaze u privatne ordinacije i ambulante“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da namjera Ministarstvo zdravlja nikako nije onemogućavanje rada privatnih zdravstvenih ustanova, već partnerski i zdrav odnos.

„Ali nikako na uštrb javnog zdravstva i budžeta građana, koji je itekako poljuljan globalnom ekonomskog krizom, koja ne zaobilazi ni Crnu Goru, posebno kada se zna da sve ove usluge mogu da dobiju u domovima zdravlja, bolnicama i KCCG“, dodali su iz Ministarstva.

Kako su kazali, niko ne želi da ospori pravo ljekara na dopunski rad, ali se prije svega mora voditi računa o potrebama matičnih ustanova u kojima rade i ispunjavanju radnih zadataka u skladu sa zakonskim propisima, ali i ljekarskom etikom.

Iz Ministarstva su naveli da pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika jasno propisuje uslove pod kojima zdravstveni radnik može obavljati dopunski rad.

Oni su naglasili da će, uočivši sve češću pojavu plaćenog marketinga privatnih zdravstvenih ustanova, gdje upravo ljekari iz javnog zdravstva promovišu svoje usluge, u saradnji sa Fondom za zdravstveno osiguranje pokrenuti kontrolu poštovanja odredbi Pravilnika od komisija za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite.

„I pozvati na odgovornost menadžmente zdravstvenih ustanova, koji odobravaju pravo na dopunski rad svojim zaposlenim“, naveli su iz Ministarstva.

Kako je saopšteno, Ministarstvo se na taj korak odlučilo zbog činjenice da građani dugo čekaju na specijalističke preglede i dijagnostiku u javnim zdravstvenim ustanovama, a iste im se za kraće vrijeme nude od strane, upravo ljekara iz tih ustanova, u privatnom sektoru.

Navodi se da, s obzirom na to da svima u zdravstvu građanin i briga o njegovom zdravlju mora biti na prvom mjestu, Ministarstvo ne smije dopustiti da zdravstvena zaštita pripadne samo bogatima, a da oni koji su decenijama odvajali doprinose za zdravstveno osiguranje i gradili zemlju, budu zanemareni i prepušteni sami sebi.

„Tu odgovornost dijeli i Ministarstvo zdravlja, svaka zdravstvena ustanova, kao i svaki zaposleni u zdravstvenom sistemu Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

