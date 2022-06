Javna sredstva ulagati na optimalan način

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne izdvaja malo novca za socijalna davanja u odnosu na godišnji budžet i bruto domaći proizvod (BDP), ali je problem što nema dobru politiku targetiranja onih kojima je pomoć najpotrebnija, kazao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da je Damjanović, na sastanku sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huanom Santanderom, poručio da je odgovorna socijalna politika u fokusu Vlade i resora na čijem je čelu, koje podstiče i podržava realno i ciljano planiranje mjera u toj oblasti.

“Damjanović je istakao da Crna Gora ne izdvaja malo novca za socijalna davanja u odnosu na godišnji budžet i BDP, ali je problem što nema dobru politiku targetiranja onih kojima je pomoć najpotrebnija”, navodi se u saopštenju.

On je kazao da je socijalna politika u oblasti prava djeteta najosjetljiviji segment, ali i najvidljiviji kada ima problema.

“Pokušaćemo da, uz punu podršku UNICEF-a, napravimo iskorak jer uočavamo slabosti koje se ponavljaju kao opomena i u izvještajima za Crnu Goru”, istakao je Damjanović.

On je naveo da će Vlada nastaviti dodjelu dodataka za djecu i isplatu za sve njih do punoljetstva, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ukazujući da prema postojećem rješenju i najbogatiji slojevi stanovništva imaju pravo na tu socijalnu podršku.

Santander je naglasio važnost ulaganja u ljudski kapital, kao i da je efektivan i efikasan sistem socijalne zaštite neophodan uslov za pravičan razvoj, podsjećajući na dosadašnje slabosti sistema.

On je kazao da se UNICEF raduje nastavku saradnje s Ministarstvom finansija.

“Danas smo dogovorili da ćemo nastaviti da radimo da bismo obezbijedili da se javna sredstva ulažu na optimalan način, a da bismo osigurali pozitivne promjene u životu djece i porodica, fokusirajući se na najranjivije grupe”, rekao je Santander.

Sagovornici su saglasni da naredni korak bude formiranje tima, koji će prepoznati prioritete i zajedno raditi na bržem ostvarivanju rezultata.

