Jakupi: Važno da dijaspora aktivno učestvuje u popisu

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva ima ogroman statistički značaj, jer predstavlja osnovu za kreiranje strategija u narednih deset godina i zbog toga je važno da crnogorska dijaspora aktivno učestvuju u tom procesu, kazao je vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, Arben Jakupi.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori počeo je u nedjelju.

Jakupi je poručio da popis stanovništva ima ogroman statistički značaj.

Taj proces, kako je rekao, predstavlja osnovu za kreiranje strategija u narednih deset godina.

„U tom kontekstu, želimo naglasiti koliko je važno da svi članovi naše dijaspore uzmu aktivno učešće u tom projektu, upisujući sebe i svoje porodice“, naveo je Jakupi.

On je kazao da je Monstat omogućio posebnu pogodnost, da jedan član porodice, koji se nalazi u domovini, može popisati sve članove koji trenutno nijesu prisutni.

„Pozivamo vas da preduzmete korake kako biste obezbijedili da svi vaši članovi porodice budu evidentirani u ovom značajnom projektu. Ako imate članove porodice u Crnoj Gori, molimo vas da im proslijedite potrebna dokumenta kako bi ih mogli popisati“, naveo je Jakupi.

On je apelovao na one koji nemaju prisutne članove porodice u domovini da delegiraju jednog člana porodice kako bi učestvovao u popisu.

„Vaš doprinos u tom projektu će pomoći da stvorimo preciznu sliku novim ažuriranim demografskim, socijalnim i ekonomskim podacima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će to rezultirati donošenjem informisanih odluka u vezi sa javnim politikama, resursima i planiranjem razvoja Crne Gore, kao i izgradnji relevantnih strategija za naredni decenijski period.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS