Jačanje saradnje MPNI i Britanskog savjeta u oblasti obrazovanja

Podgorica (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije (MPNI) i Britanski savjet potpisali su Memorandum o razumijevanju s ciljem daljeg jačanja saradnje u oblasti obrazovanja.

Kako je saopšteno iz MPNI, Memorandum su potpisale resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović i direktorka Britanskog savjeta Kler Sirs.

„Memorandum se fokusira na nekoliko ključnih oblasti, uključujući unapređenje nastave engleskog jezika, kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, kao i promovisanje međunarodnih kvalifikacija poput IELTS i Cambridge English ispita“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, pored toga, saradnja ima za cilj razvoj neformalnih obrazovnih programa koji osnažuju mlade lidere, podržavaju ranjive grupe i promovišu važne društvene teme poput klimatskih promjena, digitalne pismenosti i otpornosti mladih.

„Ova partnerska inicijativa doprinijeće dugoročnom unapređenju obrazovnog sistema Crne Gore, podržavajući i formalne i neformalne obrazovne mogućnosti za učenike, nastavnike i mlade lidere“, kazali su iz MPNI.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS