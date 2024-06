Izvještaj GRECO zeleno svijetlo Crnoj Gori da nastavi reforme

Podgorica, (MINA) – Izvještaj „Prevencija korupcije u odnosu na najviše nivoe izvršne vlasti i policiju“, koji je usvojila Grupa zemalja Savjeta Evrope protiv korupcije (GRECO), zeleno je svijetlo Crnoj Gori da nastavi sa reformama, saopšteno iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Oni su kazali da je na 97. plenarnoj sjednici GRECO, održanoj od 17. do 21. juna u Strazburu usvojen Izvještaj o usaglašenosti za Crnu Goru u okviru petog kruga evaluacije, na temu „Prevencija korupcije u odnosu na najviše nivoe izvršne vlasti i policiju“.

Tom prilikom, kako se dodaje, razmatrane su preporuke u Izvještaju o evaluaciji za Crnu Goru u okviru pete evaluacione runde, koji je usvojen 17. juna 2022. godine.

Predstavnici Crne Gore istakli su napore i aktivnosti koje su u prethodnih 18 mjeseci preduzele ASK, Vlada i Skupština, kako bi se dalje unaprijedio institucionalni i zakonodavni okvir, kao i praksa u odnosu na najviše nivoe izvršne vlasti i policiju.

Izvještajem o usaglašenosti GRECO je, kako se navodi, odao priznanje sprovedenim i započetim aktivnostima usmjerenim ka daljoj implementaciji datih preporuka.

“Što je dobar signal za Crnu Goru i zeleno svijetlo za nastavak daljih reformi ka ispunjavanju standarda i uvođenju praksi koje će Crnu Goru približiti članstvu u Evropskoj uniji”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će izvještaj biti dostupan javnosti nakon što Vlada sprovede proceduru za autorizaciju i objavljivanje.

Iz ASK-a su podsjetili da su oni nacionalni koordinator za ispunjavanje svih obaveza koje proističu iz članstva Crne Gore u GRECO.

Dodaje se da je GRECO osnovan 1999. godine, broji 50 zemalja članica i predstavlja najznačajniji mehanizam za ocjenu primjene antikorupcijskih standarda Savjeta Evrope, a Crna Gora je članica od 2006.

Pojašnjava se da mehanizam evaluacije koji sprovodi GRECO pomaže da se identifikuju nedostaci u nacionalnim antikorupcijskim politikama, predviđajući neophodne zakonodavne, institucionalne i praktične reforme.

Navodi se da se GRECO sistem monitoringa sastoji od dvije faze: evaluacione procedure, koja rezultira Izvještajem sa preporukama za dalje sprovođenje, i ocjenjivanja, koje podrazumijeva ocjenu preduzetih mjera za sprovođenje utvrđenih preporuka.

U delegaciji Crne Gore bili su vršilac dužnosti pomoćnika direktorice ASK-a Boris Vukašinović, generalna direktorica u Ministarstvu javne uprave (MJU) Enesa Hasanagić Katana i sekretarka MJU Ljubica Popović.

U delegaciji su bili i savjetnica generalnog sekretara Vlade Nina Vujović, samostalna savjetnica u Ministarstvu pravde Ivona Đurašković Pašić i samostalna savjetnica u Ministarstvu unutrašnjih poslova Larisa Dervišević.

