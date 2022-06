Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori istopolni partneri ne mogu da ostvare prava koja imaju, kazao je izvršni direktor LGBT Foruma Progres John Barac, dodajući da je ta nevladina organizacija tužbu protiv države podnijela kako bi makar jedan segment diskiminacije otklonili.

LGBT Forum Progres podnio je tužbu za diskriminaciju protiv države Crne Gore u vezi nedostatka adekvatne primjene Zakona o partnerstvu lica istog pola.

Barac je agenciji MINA rekao da je 2013. godine Zakon zamišljen u Nacionalnoj LGBTI strategiji.

“Tada je konceptualizovano da Zakon treba da bude dio pravnog poretka Crne Gore i od tada do danas nemamo adekvatne efekte tog zakona“, rekao je Barac.

Barac je naveo da je prije četiri godine formirana radna grupa i da se krenulo u izradu zakona.

On je kazao da je tada država dala rok od godinu da usvoji podzakonska akta i harmonizuje zakone koj su vezani za Zakonom o partnerstvu lica istog pola.

„Problem je nastao što država to nije uradila. Tu odgovornost spada i na Vladu i na Skupštinu i na cijeli sistem koji je odlučio da se Zakon usvoji i da tu stane“, rekao je Barac.

LGBT Forum Progres, kako je rekao, pokušavao je da kroz različite mehanizme da ostvari komunikaciju sa nadležnim organima, da vrši pritisak, vodi dijalog, nađe mehanizme kojima bi mogli da izdejstvuje da dođe do tih usklađivanja Zakona.

„U ovom trenutku istopolni partneri imaju prava, ali ne mogu da ih ostvare. To je problematična stvar jer to je u suštini urušavanje pravnog poretka“, smatra Barac.

On je kazao da su odlučili da tuže državu kada su vidjelu da ni ova, ni prethodne vlade ne žele da se suštinski bave tim pitanjem, ne bi li na taj način makar jedan segment diskiminacije otklonili.

„Da bi reagovali u tom pravcu, da bi pokrenuli ovu priču, da konačno istopolni partneri ne budu građani drugog reda“, kazao je Barac.

Govoreći o tome koji zakoni nijesu uskaleđni sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, Barac je kazao da se tužba fokusira na pravno naknadnog upisa za one partnere koji svoje partnerstvo sklope van Crne Gore, gdje je jedan partner crnogorski državljanin.

“U ovom trenutku Zakon kaže da se mora izvršiti upis u matični registar, ali Zakon o matičnim registrima nije usklađen to ne dozvoljava, jer Zakon o matičnim registima prepoznaje registar rođenih umrlih i vjenčanih. To je jedan od problema“, pojasnio je Barac.

Prema njegovim riječima, gotovo svaki član zakona predviđa ili da će doći do shodne primjene nekog drugog zakona ili da će biti uređeno na neki drugi način.

„I onda kad otvorite taj zakon na koji se poziva vidite da tamo životno partnerstvo ne postoji, da istopolni partneri ne postoje i da taj zakon ne može da se primijeni“, kazao je Barac.

Zakon je, kako je dodao, stvorio ogromnu pravnu nesigurnost.

„Imate situaciju gdje ne možete da ostvarite određena prava, nemate procedure, jasne korake, kako bi se nešto u pravnom zakonu desilo. Zamislite da se na ovaj način uredio Krivični zakonik, gdje kaže da će se nešto naknadno ili da će se shodno primijeniti“, naveo je Barac.

Prema njegovim rječima, ovakav zakon dovodi do diskriminacije LGBTI osoba.

Na konstataciju da djeluje da je Zakon donijet samo pro forme, Barac je kazao da se čini da je Zakon usvojen „da bi se dobio štrik u pristupnom procesu“.

„To jedna od međunarodnih obaveza koje je država preuzela u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Država je imala dovoljno prilika od 2013. da smisleno i konstruktivno napravi rješenje koji će ići na benefit svima“, smatra Barac.

On je kazao da je hrvatski model zakona uzet kao osnova ali da je on drastično sveden.

„Iz njega su izbačene stvari koje sada prave problem u praksi i stiče se utisak da je sistem, zakonodavac, Vlada, svjesno ili nesvjesno napravio ovakvo rješenje i ostavilo ga da visi u vazduhu, i izgubila interesovanje, jer oni su dobili neke poene i štrikove i tu je priča stala“, kazao je Barac.

Upitan šta je prethodna Vlada uradila po pitanju Zakona o partnerstvu lica istog pola, Barac je kazao da je 42. Vlada predložila Skupštini izmjene i dopune jednog zakona i da su te izmjene su usvojene.

„A Vlada prije toga, koja je i predlagač ovog Zakona, koja se i politički obavezala da će ovo da uradi, nije uradila ništa. Mislim da je bio samo jedan zakon koji je usklađen i priča je tu stala“, rekao je Barac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS