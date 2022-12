Podgorica, (MINA) – Pošta Crne Gore saopštila je da je isplaćeno 98 odsto dječjih dodataka, a da preostalih dva odsto nije većinom zbog neprecizne adrese ili činjenice da korisnik nije bio na adresi.

Kako se navodi u saopštenju, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je Pošti uručilo 104.170 čekova za isplatu dječjih dodataka na teritoriji cijele Crne Gore.

Navodi se da je prije početka dostave, uvaženo 7.414 zahtjeva korisnika koji nijesu željeli da im se novac isplati na adresi, već na šalteru pošte.

„Od 96.756 isplata predviđenih za dostavu na kućnu adresu, od 17. do 21. novembra uspješno je realizovano 95 odsto“, kaže se u saopštenju.

Iz Pošte su kazali da je preostali dio čekova vraćen za isplatu na šalteru većinom zbog netačne, odnosno neprecizne adrese ili činjenice da korisnik nije bio na adresi.

Ti dječji dodaci, kako se navodi, isplaćivani su na šalterima pošta prethodnih dana.

„U ovom trenutku, još uvijek neisplaćenih oko dva odsto od ukupnog broja koji je Pošta Crne Gore preuzela od Ministarstva rada i socijalnog staranja“, kaže se u saopštenju.

Iz Pošte su naveli da su ih iskustva prilikom prve dostave dječjih dodataka za djecu do 18 godina na cijeloj teritoriji Crne Gore, pomogla da konkretizuju načine na koje će unaprijediti proces isplate i omogućiti korisnicima bržu i jednostavniju isplatu tog primanja.

„S druge strane, koristimo priliku da podsjetimo građane na obavezu postavljanja kućnih poštanskih sandučića kako bi našim kolegama poštarima omogućili da na adekvatan i siguran način uruče obavještenje ukoliko korisnik nije na adresi“, kaže se u saopštenju.

Iz Pošte su podsjetili da sandučić mora biti označen imenom i prezimenom vlasnika, odnosno korisnika objekta, brojem stana, porodične stambene zgrade ili poslovnog objekta.

Navodi se da sandučić treba biti postavljen na pristupačnom mjestu, na način da omogući sigurnost i tajnost poštanskih pošiljaka.

Iz Pošte su rekli da je kućni poštanski sandučić krajnja i važna tačka dostave koja u mnogim slučajevima određuje kvalitet i brzinu dostave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS