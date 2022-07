Ispitati diskrecionu pomoć medijima u vrijeme Krivokapićeve Vlade

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je Ministarstvo kulture i medija da ispita diskrecionu pomoć medijima Vlade Zdravka Krivokapića.

Kako je saopšteno iz CGO, Krivokapićeva Vlada nije tražila, iako je bila dužna, mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije (AZZK) prije nego je diskreciono pomogla tri televizijske stanice – Vijesti, Nova M i PRVA TV preuzimanjem dugova od 200 hiljada EUR prema Radio difuznom centru (RDC).

Navodi se da je AZZK, u odgovoru za CGO, saopštio da Vlada u informaciji od 8. aprila nije precizirala koliki dug po korisniku izmiruje, već navodi iznos od 200 hiljade EUR kao dug tri televizije.

“U zaključku od 22. aprila stoji iznos od 400 hiljade EUR bez pojedinačnih iznosa i korisnika” kazali su iz CGO.

Iz te nevladine organizacije rekli su da je AZZK ukazala da je Vlada morala, shodno Zakonu o kontroli državne pomoći, da joj se obrati za mišljenje, a kako bi se osiguralo da nisu prekoračeni limiti da dodjelu tzv. de minimis pomoći, kao i da to nije urađeno ni tri mjeseca od donošenja spornog zaključka.

Iz CGO podvlače da moraju postojati transparentni mehanizmi finansiranja medija, u skladu crnogorskim zakonodavstvom, propisima Evropske unije i najboljim međunarodnim praksama.

“Pozivamo Ministarstvo kulture i medija da provjeri sve okolnosti povodom ovog slučaja i o tome izvjesti javnost”, navodi se u saopštenju.

