Interpol Podgorica izručio Turskoj jednu osobu

Podgorica, (MINA) – Podgorički Interpol izručio je večeras Turskoj C.A. kojeg su turski nadležni organi potraživali zbog krivičnog djela izazivanje smrti i povreda usljed nehata, za koje je zaprijećena kazna zatvora do 15 godina, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su službenici Interpola Podgorica tragali za C.A. i da je uhapšen u jednom hotelu u Podgorici 13. januara ove godine.

„Za ovom osobom su nadležni organi Turske tragali radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim krivičnim sudom u Adani u Turskoj za krivično djelo izazivanje smrti i povreda usled nehata i za koje je zaprijećena kazna zatvora do 15 godina“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se C.A. sumnjiči da je, kao odgovorno lice, propustio da sprovede kontrolu stambenog kompleksa u provinciji Kahramanmaras koja je bila pogođena zemljotresom i gdje su stradale 63 osobe, dok je 12 teško povrijeđeno, usljed urušavanja stambenog kompleksa Turat Apartment.

