Intenziviranje saradnje MUP-a i UNICEF-a

Podgorica, (MINA) – Saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i UNICEF-a biće intenzivirana, posebno u pogledu osnaživanja kapaciteta za zaštitu djece i prevenciju rizičnih ponašanja, poručeno je na sastanku resornog ministra Danila Šaranovića i šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Mikela Servadeija.

Kako je saopšteno iz MUP-a, u fokusu sastanka bili su ključni izazove i budući pravci saradnje u oblasti zaštite djece, sa posebnim akcentom na borbu protiv vršnjačkog nasilja i problem ugovorenih brakova.

Navodi se da su Šaranović i Servadei razgovarali o potrebi za jačanjem kapaciteta nacionalnih institucija koje su direktno uključene u zaštitu dječijih prava, kao i o unapređenju sistema podrške za djecu i mlade u Crnoj Gori.

„Posebna pažnja posvećena je problemu ugovorenih brakova, koji i dalje predstavlja ozbiljan izazov u pojedinim zajednicama, te je dogovoreno da se intenzivira rad na terenu kako bi se podigla svijest o ovom problemu i obezbijedila sveobuhvatna podrška ugroženim porodicama i djeci“, kaže se u saopštenju.

Servadei je naglasio da dječji brakovi predstavljaju kršenje prava djeteta i da je holistički pristup uz socijalnu zaštitu neophodan za rješavanje tog problema.

„UNICEF će nastaviti da podržava Vladu da ubrza reformu sistema dječje zaštite kako bi bolje štitila djecu od nasilja i iskorišćavanja, uključujući i od štetne prakse dječjih brakova, posebno među manjinskim zajednicama“, poručio je Servadei.

U saopštenju se navodi da će UNICEF podržati Vladu da uvede novi, specijalizovani servis Dječja kuća – Barnahus, koji uključuje međusektorsku saradnju, zaštitu, psihosocijalnu podršku, zdravstvene i pravne usluge za djecu koja su doživjela nasilje, zlostavljanje i iskorišćavanje.

„Barnahus je model dobre prakse međusektorske saradnje iz EU. Njegovo uvođenje se preporučuje u EU Strategiji o pravima djeteta, pa će, stoga, doprinijeti napretku Crne Gore u procesu pristupanja EU“, kaže se u saopštenju.

Servadei je zahvalio Šaranoviću na saradnji u okviru istraživanja o nasilju i prijetnjama po djecu na internetu koje se sprovodi uz podršku UNICEF-a, Interpola i ECPAT International.

Iz MUP-a su kazali da će ti nalazi omogućiti bolje razumijevanje seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja djece u digitalnom dobu.

„To će pomoći Crnoj Gori da identifikuje kako da se nacionalno zakonodavstvo i sistem dječje zaštite bolje pripreme za odgovor na zločine koji se dešavaju uz korišćenje novih tehnologija“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je poručeno da su MUP i UNICEF odlučni da kroz zajednički rad doprinesu stvaranju sigurnijeg i pravednijeg društva za svako dijete u Crnoj Gori.

