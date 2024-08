Iniciraće inspekcijski nadzor u vezi snimanja spota Srce Srbije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija (MKM) uputiće Upravi za inspekcijske poslove inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora u slučaju snimanja spota za pjesmu “Srce Srbije”, za koje nije dobijeno prethodno odobrenje nadležnih organa, saopšteno je iz tog resora.

Navodi se da MKM nije bilo u saznanju za produkciju spota “Srce Srbije“, jer tom resoru nije upućen zvanični zahtjev za dozvolu snimanja inostranog producenta na teritoriji Crne Gore za navedeno kinematografsko djelo, kao ni za zahtjev za korišćenje kulturnog dobra u posebne svrhe Upravi za zaštitu kulturnih dobara.

Iz Ministarstva su rekli da je time inostrani producent prekršio više zakona u oblasti kulture, kojima se uređuje postupanje u konkretnom slučaju.

“Zbog toga će MKM uputiti Upravi za inspekcijske poslove inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora u odnosu na sprovdene radnje za koje nije dobijeno prethodno odobrenje nadležnih organa”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su pojasnili da su za navedeno snimanje nosioci aktivnosti bili u zakonskoj obavezi da se obrate Upravi za zaštitu kulturnih dobara.

Kako su naveli, članom 58 Zakona o zaštiti kulturnih dobara definisano je da se kulturno dobro ili njegov prepoznatljivi dio može upotrijebiti za reklamu, kao element firme, za izradu suvenira, filmskog ili fotografskog materijala ili u druge komercijalne svrhe, na način koji ne ugrožava njegov integritet, na osnovu odobrenja Uprave.

“U komunikaciji sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara dobili smo informaciju da se ni tom organu niko nije obraćao po predmetnom pitanju”, rekli su iz Ministarstva.

Iz MKM su kazali da je inostrani producent bio dužan da podnese zahtjev tom resoru za snimanje kinematografskog djela na teritoriji Crne Gore, shodno Zakonu o kinematografiji.

Prema članu 21 i 22 tog zakona, kako su pojasnili, inostrani producent može da snima kinematografsko djelo na teritoriji Crne Gore samostalno ili u saradnji sa domaćim ili inostranim koproducentom, uz prethodno pribavljeno odobrenje koje izdaje Ministarstvo.

“S obzirom da do zvaničnog podnošenja zahtjeva nije došlo, podsjećamo da je inostrani producent bio dužan da podnese zahtjev Ministarstvu kulture i medija za snimanje kinematografskog djela na teritoriji Crne Gore”, navodi se u saopštenju MKM.

Iz tog resora su rekli da preduzete aktivnosti na snimanju spota “Srce Srbije”, nijesu sprovedene na način kako je to propisano odredbama zakona.

