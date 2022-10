Infrastruktura, opterećenje sudija i korona uticali na rezultate rada sudova

Podgorica, (MINA) – Nezadovoljavajuća infrastruktura, nekontrolisano opterećenje sudija usljed prestanka funkcija sudijama iz najviših sudskih instanci i dugotrajna pandemija koronavirusa bitno su uticali na rezultate rada sudova, ocijenila je vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković.

Ona je 29. oktobar – Dan crnogorskog sudstva,čestitala sudijama i sudskoj administraciji.

“Crnogorsko sudstvo, pretendent na članstvo u evropskom pravosudnom sistemu, iako oslabljeno brojnim izazovima, nastavilo da vrši funkciju i ostvari realno ograničeni bilans u poznatim okolnostima”, kazala je Vučković.

Prema njenim riječima, u prvoj polovini ove godine sudovi su imali ukupno u radu 85.033 predmeta, od čega su primili 47.067.

U odnosu na priliv, riješili su 83 odsto predmeta (stopa efikasnosti), a na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 45.963 predmeta.

Navodi se da je broj predmeta starijih od tri godine u konstantnom porastu.

“Na kraju 2021. godine bilo je 3.794 starih predmeta, dok u oktobru taj broj iznosi 5.448”, saopštila je Vučković.

Ona je ocijenila da je godinu obilježilo i “VD stanje” u Vrhovnom, Upravnom, Privrednom sudu i određenim osnovnim sudovima, čime je obezbijeđeno nesmetano funkcionisanje sudova.

“Međutim, kod činjenice da je uloga predsjednika sudova od ključnog značaja za obezbjeđenje rukovođenja radom suda i odgovornost za rezultate, naročito u oblasti efikasnosti, potrebno je izvršiti izbor predsjednika u najkraćem roku”, kazala je Vučković.

Ona je kao pozitivnim istakla da je nakon određenog zastoja u radu Sudskog savjeta, okončan veliki broj postupaka ocjenjivanja sudija, da su sprovedeni postupci za napredovanje i izbor sudija.

“Sa posebnom pažnjom cijenimo ocjene iz Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru (2022) o potrebi jačanja efikasnosti pravosuđa i o ograničenom napretku u oblasti pravosuđa, bez napretka u implementaciji ključnih reformi u oblasti pravosuđa i ograničenim bilansom ostvarenih rezultata u pogledu pravosudne odgovornosti”, rekla je Vučković,

Ona smatra da je potrebno odatno jačati djelotvornu nezavisnost, integritet, odgovornost i profesionalizam pravosuđa i implementacijom relevantnog ustavnog i pravnog okvira. N

“avedena zapažanja su konkretni inputi za dalji rad sudstva i Vrhovni sud Crne Gore će, kao i do sada, preduzimati mjere iz svoje nadležnosti za unapređenje pravosudnog ambijenta, čijem napretku treba jednako da doprinesu i drugi subjekti”, kazala je Vučković.

Ona je podsjetila da je u toku postupak izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, u odnosu na disciplinsku odgovornost sudija, primjenu Etičkog kodeksa sudija i kriterijume za izbor, napredovanje i ocjenjivanje sudija.

“Pri tome ukazujemo da je potrebno osnažiti garancije za obezbjeđivanje sudijske samostalnosti i nezavisnosti, uključujući prestanak sudijske funkcije”, ocijenila je Vučković.

Ona je podsjetila da, prema rezultatima istraživanja nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje i Damar, sudstvo zauzima srednje mjesto na ljestvici povjerenja, što, kako je kazala, podstiče potrebu za daljim progresom na poštovanju principa transparentnosti rada.

“U aktuelnom trenutku je neizbježno sprovesti reformu u oblasti komunikacije sa javnošću, s akcentom na osmišljavanje novog kanala komunikacije u kriznim situacijama, imajući u vidu sajber napade na IT infrastrukturu”, rekla je Jovanović.

Ona je uvjerena da je 29. oktobar – Dan crnogorskog sudstva povod za osvrt na autoritet i ugled sudske vlasti, čije konture se čine maglovitim u kontekstu negativnih društvenih pojava, kojih nažalost nije bilo lišeno ni sudstvo.

