IBD dobio medicinsku opremu vrijednu 50 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – NLB Banka Podgorica uručila je Institutu za bolesti Djece (IBD) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) medicinsku opremu vrijednu 50 hiljada EUR.

Kako je saopšteno iz KCCG, 40 hiljada EUR donacije opredijeljeno je za Odjeljenje za dječiju urologiju, a preostalih deset Centru za autizam.

Donacija NLB banke uručena je na Međunarodni dan djeteta.

Iz KCCG su istakli da će donacija biti prekretnica u liječenju najmlađih pacijenata sa urološkim problemima.

Predsjednik Upravnog odbora NLB Banke Martin Leberle kazao je da je briga za društvenu zajednicu suštinska i temeljna vrijednost njihove banke.

„Ovo je dan kada sam, zajedno sa mojim kolegama, najponosniji što smo uspješni bankari. Jer povjerenje naših klijenata i način na koji upravljamo našom bankom omogućavaju nam da napravimo razliku i da pomognemo da sačuvamo i unaprijedimo život naših najmlađih i najugroženijih”, rekao je Leberle.

On je dodao da su svjesni važnosti sveobuhvatne brige i podrške djeci sa zdravstvenim problemima, navodeći da žele da poruče malim herojima da nijesu sami.

“Zadovoljstvo nam je što smo u mogućnosti da Odjeljenju dječje urologije IBD-a doniramo vrijedan urodinamski aparat, koji će donijeti prekretnicu u liječenju djece sa urološkim tegobama”, rekao je Leberle.

Kako je kazao, obezbijedili su u bolje uslove za liječenje i rad sa djecom iz Centra za autizam „Ognjen Rakočević“, donirajući aparat za elektrostimulaciju Endomed 484, didaktički materijal i edukativne igračke.

“Donirana sredstva su dio kontinuirane pomoći koju NLB Banka ove godine pruža za potrebe institucija i građana i veoma smo ponosni što su usmjerena tamo gdje je najpotrebnije”, istakao je Leberle.

Direktorica KCCG Ljiljana Radulović zahvalila se NLB Banci, koja je, kako je kazala, pokazala i ovog puta društvenu odgovornost i ne samo izuzetnu posvećenost crnogorskom zdravstvu, već i veliko razumijevanje i empatiju prema potrebama najmlađih pacijenata i njihovih porodica.

“Moram naglasiti da ovo nije prva donacija NLB Banke našoj ustanovi i vjerujem da je ovo put koji ćemo ići i ubuduće”, navela je Radulović.

Ona je dodala da je NLB Banka prepoznala važnost ulaganja u zdravstvo, jer je, pored svoje osnovne djelatnosti, pokazala da je pouzdan partner u izgradnji bolje i zdravije budućnosti za sve građane Crne Gore.

“Ne radi se samo o materijalnom značaju ove donacije, već ovo predstavlja i simboličku posvećenost NLB Banke radi unapređenja zdravstvenog sistema Crne Gore”, naglasila je Radulović.

Kako je rekla, donacija predstavlja primjer kako zajednička saradnja i napor između privatnog i javnog sektora uvijek doprinosi promjenama i unapređenju života svih građana.

“Neka ova donacija bude podstrek, ne samo za vaše buduće postupke, već i za ostale ustanove, kao zajednički napor koji drastično može da promijeni i rad, aIi i život stanovnika Crne Gore”, poručila je Radulović.

Direktor IBD-a Velibor Majić naglasio je da sam aparat za urodinamsku dijagnostiku kod djece, vrijedan preko 35 hiljada EUR, do sada Crna Gora nije imala i da su djeca za taj vid ispitivanja slata u centre u regionu.

“U današnje vrijeme, praktično je nemoguće adekvatno liječenje uroloških pacijenata bez urodinamike, tako da ovaj aparat pokreće jednu novu epohu u liječenju naših najmlađih pacijenat”, istakao je Majić.

On je dodao da imaju obučen tim i da će već sjutra doktorka Marić i njena ekipa uraditi prvu urodinamiku.

“Vjerujem da će to ubuduće ići svojim ustaljenim tokom i da naši pacijenti više neće morati da odlaze u centre van Crne Gore”, rekao je Majić.

