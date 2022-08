Hrvatski kanader od sjutra gasi požar u Boki Kotorskoj

Podgorica, (MINA) – Vlada Hrvatske stavila je Crnoj Gori na raspolaganje kanader koji bi, u koordinaciji sa nadležnim crnogorskim ministarstvom i službama zaštite i spašavanja, već sjutra ujutro trebalo da počne sa gašanjem požara u Boki Kotorskoj, kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

On je zahvalio Vladi Hrvatske i hrvatskom kolegi Gordanu Grliću Radmanu.

„Posebnu zahvalnost dugujemo prijateljima i saveznicima zbog činjenice da je od ukupno šest kanadera koliko Hrvatska ima, trenutno aktivno tri i to jedan u Crnoj Gori već od sjutra“, naveo je Krivokapić na Tviteru /Twitter/.

