Hitno procesuirati prijetnje smrću Kaleziću

Podgorica, (MINA) – Govor mržnje osvjedočeno dovodi do tragičnih posljedica, koje država mora da spriječi hitnom i odlučnom reakcijom, kako u slučaju predsjednika Upravnog odbora Kvir Montenegro Danijela Kalezića, tako i u svim drugim, poručili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz te nevladine organizacije (NVO) najoštrije su osudili direktne prijetnje smrću, koje su upućene Kaleziću.

Oni su apelovali na sve javne ličnosti, kao i sve koji djeluju u javnom prostoru društvenih mreža, da budu svjesni svoje odgovornosti, kako moralne, tako i krivične.

„Govor mržnje osvjedočeno dovodi do tragičnih posljedica, koje država mora da spriječi hitnom i odlučnom reakcijom, kako u slučaju Kalezića, tako i u svim drugim slučajevima“, ističe se u reagovanju HRA.

Iz te NVO poručili su da i međunarodno pravo od države zahtijeva da hitno i beskompromisno procesuira izvršioce prijetnji aktivistima za ljudska prava.

„Crna Gora ne smije postati država u kojoj se tolerišu mržnja i nasilje, posebno kada su izraz diskriminacije, kao u ovom slučaju“, navodi se u reagovanju.

Iz HRA su kazali da očekuju da državno tužilaštvo uzme u obzir da je krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu Kalezića izvršeno iz mržnje zbog pretpostavljene seksualne orijentacije, koje se, prema Krivičnom zakoniku, strože kažnjava.

Kako su naveli, to je već drugi napad u posljednja tri dana usmjeren na osobe koje se zalažu za prava LGBTIQ+ osoba u Crnoj Gori.

Iz HRA su podsjetili da je prije tri dana došlo do napada na LGBTIQ Drop in centar iscrtavanjem kukastih krstova i ispisivanjem mrziteljskih poruka po njihovim prostorijama.

„Prije toga je govor mržnje u vidu prijetnji nasiljem prijavljen u kontekstu otkazanog koncerta Sergeja Ćetkovića. kao i na Dan državnosti u Nikšiću, što sve takođe osuđujemo“, navodi se u reagovanju.

