Hanuka obilježena u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Svjetlost i dobrota uvijek će pobijediti tamu, poručio je Vrhovni rabin Crne Gore Ari Edelkopf na obilježavanju Hanuke u Podgorici.

Vjerska zajednica Jevreja Crne Gore je organizovala danas u Podgorici proslavu velikog praznika Hanuke, a na Trgu Argentina Edelkopf je, kako je saopšteno, osvijetlio Menoru visoku pet metara.

Edelkopf je poručio da svjetlost uvijek poništi tamu.

“Ponekad samo jedno svjetlo, jedna upaljena svijeća, jedno dobro djelo pravi razliku iako je napolju mrak. U današnjem vremenu kada postoji puno mračnih momenata koji ljude čine beznadežnim. Često gledamo razne laži, mržnju i zlo ali na kraju uvijek svjetlost i dobrota pobjeđuju tamu”, naveo je Edelkopf.

Svako u sebi, kako je dodao, ima jednu svijeću, “svoju svjetlost koju bi trebalo da podijeli sa svima, bez obzira koje je nacionalnosti ili vjere”.

“Spolja ne pokazujemo uvijek najbolje, ali unutra duboko u sebi imamo svjetlost koju bi trebalo da podijelimo i izbacimo napolje”, kazao je Edelkopf.

Iz Vjerske zajednice Jevreja Crne Gore podsjetili su da je Hanuka, praznik svjetlosti, jedan od najradosnjih jevrejskih praznika, simbol nade i čuda i ove godine počeo je 25. decembra i trajaće narednih osam dana.

„Hanuka sadrži univerzalnu poruku za ljude svih konfesija – poruku slobode, pobjede dobra nad zlom, svjetlosti nad tamom. Osim navedenog simbolizma, Menora je i indikator pluralizma i tolerancije, koji su tako bitni našem društvu“, kaže se u saopštenju.

Svečanoj proslavi Hanuke u Podgorici prisustvovali su, osim članova Vjerske zajednice Jevreja, brojni ambasadori kao i crnogorski zvaničnici.

Vjerska zajednica Jevreja Crne Gore će narednih dana Hanuku proslaviti i u Herceg Novom, Baru, Budvi, Kotoru i Tivtu.

