Glasači Albanskog foruma sami da odluče koga će podržati na izborima

Podgorica, (MINA) – Albanski forum pozvao je svoje glasače i simpatizere da glasaju na predsjedničkim izborima i sami odluče koga od kandidata će podržati.

Iz Albanskog foruma, koji čine Albanska alternativa (AA), Demokratski savez Albanaca, Nacionalna albanska unija i Demokratski savez, kazali su da vjeruju da ne treba oni da upute njihove glasače koga da podrže na predsjedničkim izborima.

Lider AA Nik Đeljošaj rekao je da vjeruju u njihovu političku zrelost i odgovornost da procijene najbolju opciju iz malog izbora kandidata.

On je poručio da su Albanci u Crnoj Gori dali veliki doprinos svim demokratskim procesima razvoja države.

“Glasajući i podržavajući dominantno albanske partije, iskazali smo stav da Albanci se predstavljaju samo kroz nacionalne partije”, kaže se u saopštenju.

Đeljošaj je naveo da vjeruju da će njihovi glasači i na predsjedničkim izborima, bez pritisaka i tutora kako postupiti, znati da se sami opredijele.

“Albanski forum nastaviće da predstavlja Albance u Crnoj Gori i permanentno će sarađivati sa političkim strukturama koje su partneri Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, NATO, kao i za dobre odnose sa Albanijom i Kosovom, a u prvom redu sa strankama koje promovišu prozapadni put Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

