Gazivoda: Podnijećemo novu tužbu Upravnom sudu

Podgorica, (MINA) – Advokat smijenjenog direktora Uprave policije Zorana Brđanina, Siniša Gazivoda, najavio je da će, nakon što prime novo rješenje Vlade o njegovoj smjeni, podnijeti tužbu Upravnom sudu.

Vlada je četvrtak donijela novo rješenje o prestanku mandata Brđaninu, nakon što je Upravni sud početkom jula poništio prethodno rješenje o njegovoj smjeni.

Gazivoda je rekao da je, shodno imperativnim odredbama Zakona o upravnom sporu, Vlada u ponovnom odlučivanju bila vezana pravnim shvatanjima iznijetim u presudi Upravnog suda.

“Međutim, ne samo da Vlada nije postupila po ovoj zakonskoj obavezi koja predstavlja razradu ustavnog principa međusobne ravnoteže i kontrole između grana vlasti, već cjelokupno obrazloženje novog rješenja o prestanku mandata Brđaninu predstavlja polemiku Vlade sa Upravnim sudom”, kazao je Gazivoda za portal RTCG.

On je istakao da u gotovo polovini obrazloženja novog rješenja Vlada objašnjava kako nije u pravu Upravni sud kada zaključuje da Uprava policije nije organ uprave, pa Vlada kritituje sud za takav stav.

Gazivoda je kazao da su, osim što činjenica da Uprava policije nije organ uprave jasno proizilazi iz Zakona o unutrašnjim poslovima, u članu 21 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koju je mijenjala i aktuelna Vlada, taksativno pobrojani svi organi uprave, kojih ima 24 i Uprava policije nije među njima.

“Nakon što primimo rješenje podnijećemo novu tužbu Upravnom sudu i očekujemo da ova pravna stvar više neće biti vraćana na odlučivanje Vladi već da će sud meritorno riješiti ovo pitanje”, zaključio je Gazivoda.

Premijer Dritan Abazović kazao je danas da su donijeli novo rješenje i ispoštovali odluku suda da u roku od 30 dana donesu novo rješenje.

