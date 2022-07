Gazdić: Uspostavljanje Natura 2.000 mreže jedan od prioriteta Agencije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora uveliko radi na prikupljanju podataka i procesu uspostavljanja Natura 2.000 mreže i to predstavlja jedan od pririteta rada Agencije za zaštitu životne sredine, kazao je direktor Agencija Milan Gazdić.

Kako je saopšteno iz Crnogorskog društva ekologa (CDE), Gazdić je to rekao u petak na konferenciji “Značaj međunarodnih ekoloskih mreža u Crnoj Gori”.

CDE je tu konferenciju organizovao uz podršku Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Agencije za zaštitu životne sredine.

“Crna Gora uveliko radi na prikupljanju podataka i procesu uspostavljanja Natura 2.000 mreže i to predstavlja jedan od pririteta rada Agencije za zaštitu životne sredine u narednom period”, rekao je Gazdić.

Gazdić je istakao da je Crna Gora bez premca u regionu po metodoligiji i kvalitetu dosadašnjih prikupljenih podataka za Naturu 2.000.

Iz CDE su kazali da je Crna Gora, kao zemlja u procesu evropskih intgreacija, u obavezi da uspostavi evropsku ekološku mrežu koja obuhvata područja važna za očuvanje evropski ugroženih vrsta i staništa – Natura 2.000.

“Prostirući se na preko 18 odsto kopnene površine EU i više od osam odsto njene morske teritorije, Natura 2.000 je najveća koordinirana mreža zaštićenih područja na svijetu”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju CDE se dodaje da Crna Gora uveliko radi na tome i da je do sada istražila i mapirala oko 35 odsto svoje teritorije, prema Direktivi po staništima.

“Kako bi unaprijedili taj proces, tim Crnogorskog društva ekologa je orošle godine sprovelo mapiranje Natura 2.000 stanišnih tipova u slivovima četiri riječna sliva, pokrivajući oko 120 kilometara kvadratnih teritorije (rijeke: Skrbuša, Vranještica, Štitarica i Komarnica)”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će svi dobijeni podaci analizirani verifikovani od strane kredibilnog eksperta, do kraja jula biti ustupljeni Agenciji za zaštitu životne sredine, kao instituciji koja vodi taj proces u Crnoj Gori.

“Radi se o donaciji u vrijednosti od preko 15 hiljada EUR, što olakšava Agenciji da prije uspostavi Evropsku ekološku mrežu u Crnoj Gori”, kazali su iz CDE.

Iz CDE su dodali da je tema konferencije bila i EMERALD – nacionalna mreža zaštićenih područja, na koju se Crna Gora obavezala kao potpisnica Bernske konvencije.

Kakos u pojasnili, za uspostavljanje te mreže Crna Gora nije u obavezi da čeka pristup Evropskoj Uniji (EU) i do tada na taj način ima šansu da očuva biodiverzitetski navrijednija područja.

“Ekološke mreže ne postoje samo i isključivo da bi se zaštitile neke vrste biljnih staništa ili životinja, već je jednako veliki akcenat na poboljšanju kavliteta života lokalnog stanovništva, koji žive u tipm predjelima, te i njihovo maskimalno uključivanje u proces praćenja i održavanja ovih zaštićenih područja, kao i razvoj ekonomije lokalne zajednice na temeljima očuvane prirode”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da ekološke mreže ne mogu da postoje i da se održavaju bez uključivanja lokalnog stanovništva.

Andrijana Mićanović iz CDE kazala je da je to samo jedan dio postignutih rezultata Crnogroskog društva ekologa u pravcu uspostavljanja ekoloških mreža.

Ona je dodala da sa daljim istraživanjima nastavljaju već ove godine, u nadi da će nadležno Ministrastvo sa Agencijom za zaštitu životne sredine što prije uspostaviti nacionlanu ekološku mrežu, jer čekati ulazak Crne Gore u EU će koštati gubitaka najvrijednijih prirodnih područja.

“Iz tog razloga nam treba nacionlana ekološka mreža jer priroda ne može da čeka i ona treba ostati u pravom smislu te riječi politički prioritet”, kazala je Mićanović.

Generalna direktorica u Direktoratu za prirodu, Tamara Brajović, poručila je da kroz takve projekte koji su prije svega visokostručni i traže visok stepen ekpertize , angažovanosti eksperata i profesonalaca i terenskog rada, Crna Gora ima priliku da približi javnosti značaj i obavezu zaštite vrijednih staništa i zaštićenih područja.

Brajović je istakla da je vrijeme da se skrene pažnja da zaštićena područja predstavljaju vrijedan resurs za ekonomske benifite zasnovane na održivom razvoju,a ne prepreke istom.

“Ministarstvu ekologije predstoji ogroman posao da kroz obezbjeđivanje sredstava, paralelno sa radom eksperata na terenu i pocesom mobilizacije podataka, kreira komunikacionu strategiju i otpočne kontinuiranu kampanju infomisanja javnosti o procesu definisanja Emerald, Natura 2.000 staništa, kao osnovu za adekvatnu uspostavljanje Nature 2.000 i njeno inkorporiranje u sve sektorske politike”, navela je Brajović.

Samostalni savjetnik iz Slovenije, Andrej Sovinc, koji je bio direktno uključen u proces uspostavljanja tih zaštićenih područja kada je Slovenija pristupala EU, kazao je da dobra komunikacija vladinog i nevladinog sektora i mobilizacija svih stručnih ljudskih kapaciteta, animiranje svih donosioca odluka o važnosti tog zadatka, ubrazalo ispunjenje.

Projekat kroz koji je sprovedeno istraživanje je podržan od strane Programa savjetodavne pomoći za zaštitu životne sredine u zemljama centralne i istočne Evrope, Kavkaza, centralne Azije i drugih zemalja susjeda EU, u sklopu njemačkog federalnog Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Projekat je superviziran od strane Federalne agencije za zaštitu prirode i njemačke Agencije za životnu sredinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS