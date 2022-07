Galić: Epidemiološka situacija se usložnjava

Podgorica, (MINA) – Epidemiološka situacija u Crnoj Gori se usložnjava, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić, upozoravajući na porast obolijevanja sa dvonedjeljnim dupliranjem novooboljelih.

On je, u Dnevniku Televizije Crne Gore, ocijenio da se epidemiološka situacija ne razlikuje od zemalja regiona i Evrope.

“Nalazimo se u novom talasu obolijevanja od kovida-19. Intezitet aktovnosti virusa populacije je na visokom nivou. Široka je geografska rasprostranjenost sa akcentom na južnim i centralnim opštinama i regionima države”, istakao je Galić.

Galić je naveo da je trend porast obolijevanja sa dvonedjeljnim dupliranjem novooboljelih.

“Drugi indikatori, koji nam ukazuju na tok porasta pandemije, jeste reproduktivni efektivni broj koji nam ukazuje da epidemija raste i razvija. Dok drugi indikatori, kao što su zauzetost kovid postelja u kovid odjeljenjima ukazuje na porast. Broj smrtnih ishoda je na dvonedjeljnom nivou otprilike isti”, dodao je Galić.

On je kazao da izvještaji ukazuju da su kod kovid pacijenata trenutno blaži oblici virusa, bez obolijevanja donjih disajnih puteva.

“Ovaj virus se zadržava u gornjim disajnim putevima što je specifično i za omikron soj, koji je trenutno dominantan”, rekao je Galić.

Galić je najavio da će IJZ predlagati mjere.

“Mi smo već predložili jedan set mjera, koji će proći kroz ostala tijela – nošenje zaštitnih maski i vakcinacija. Na to bi se trebalo bazirati strategija odgovora na pandemiju kovida-19 u narednom periodu”, najavio je Galić.

Galić je poručio osobama iz rizičnih grupa da se drže osnovnih epidemioloških mjera.

“Sve osobe iz rizičnih grupa, starije od 65 godina, hronični bolesnici, imunokompromitovane osobe, bi trebalo u zatvorenim prostorima obavezno da nose masku. Da se drže osnovnih epidemioloških mjera – rastojanje, higijena ruku i obavezna vakcinacija”, zaključio je Galić.

