Formirana radna grupa koja će pripremiti analizu o nasilju u školama

Podgorica, (MINA) – Savjet za prava djeteta Vlade Crne Gore formirao je danas međuresorsku radnu grupu, koja je zadužena da u roku od 15 dana pripremi analizu o nasilju i vandalizmu u školama, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da je Savjet zadužio radnu grupu i da predloži modalitete za suzbijanje nasilja i vandalizma u školama i dostavi ih Vladi.

Na dnevnom redu današnje sjednice bili su, kako je saopšteno, prezentacija završnog izvještaja nezavisne Evaluacije Strategije za realizaciju prava djeteta od 2019. do prošle godine i vršnjačko nasilje.

Predsjedavajući Savjeta Dragoslav Šćekić podsjetio je da je Strategiju za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023. u Crnoj Gori usvojila Vlada Crne Gore 2019. godine.

On je rekao da su evaluaciju sprovela dva nezavisna evaluatora – međunarodnog eksperta i domaćeg eksperta – između novembra prošle i avgusta ove godine.

Šćekić je naveo da je evaluacija imala za cilj da obezbijedi Vladi Crne Gore, nacionalnim partnerima i UNICEF-u Crna Gora nezavisnu ocjenu rezultata postignutih kroz Strategiju.

“Preporuke koje su date kroz ovaj dokument važno je sagledati prilikom izrade nove Strategije za ostvarivanje prava djeteta. Jedna veoma važna preporuka koja je data u ovom dokumentu tiče se jačanja saradnje resora koji se bave dječijim pravim putem Savjeta za prava djeteta“, rekao je Šćekić.

On je dodao da se nada da će u tom smjeru ići u budućnosti.

“Imajući u vidu poslednje događaje u kojima su djeca bila žrtve nasilja kao i činjenice da je sve učestalija pojava nasilja na našim ulicama i u školskim dvorištima smatram da se sve nadležene institucije moraju uključiti kako bi se preduzele neophodne mjere u cilju suzbijanja ove pojave“, rekao je Šćekić.

On je istakao da je cilj zaštita djece i suzbijanje nasilja među djecom i mladima, kao nasilja nad djecom uopšte.

Šćekić je rekao da je na sjednici Vlade prethodne sedmice Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija pripremilo informaciju u kojoj je izloženo sa kakvim problemima se u pogledu te teme društvo suočava.

On je kazao da je zato Vlada donijela zaključak kojim se obavezuje Savjet za prava djeteta da oformi međuresorski tim koji će izvršiti analizu stanja o nasilju i vandalizmu u školama i da predložiti modalitete za suzbijanje ove pojave.

Ministar pravde Bojan Božović rekao je da problem vršnjačkog nasilja vrlo često eskalira u školskom dvorištu, ali sam problem nastaje nerijetko izvan školskog dvorišta.

„Ministarstvo pravde će dati svoj doprinos i u saradnji sa drugim resorima uložiti napore u cilju rješavanja ovog pitanja“, kazao je Božović.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović najavio je da će se taj resor aktivno uključiti i zajedno sa drugim resorima ozbiljno pristupiti rješavanju tog problema.

“Posmatrajući škole kao vaspitno-obrazovne ustanove, kakav naziv su nekada i nosile, može se reći da je ta vaspitna komponenta danas zapostavljena u odnosu na neki prethodni period”, rekao je Šaranović.

Članovi radne grupe iz Vlade su predstavnici ministarstava prosvjete nauke i inovacija, unutrasnjih poslova, sporta i mladih, rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, ljudskih i manjinskih prava, kao i resora finansija, zdravlja i pravde.

„U grupi su i predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Uprave policije, Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu te Lejla Kaladžija, članica Savjeta za prava djeteta i Katarina Čarapić, članica Savjeta za prava djeteta“, kaže se u saopštenju.

