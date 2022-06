Formiraće komisiju za rad na izmjenama i dopunama GKU

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo i Sindikat prosvjete formiraće komisiju koja će započeti rad na izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora (GKU) za oblast prosvjete.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, to je dogovoreno na sastanku članova Glavnog odbora Sindikata prosvjete sa ministrom prosvjete Miomirom Vojinovićem.

“Na sastanku je dogovoreno da se do 20. juna formira Komisija, koja će započeti rad na izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete”, kaže se u saopštenju.

Predsjednik Sindikata Radomir Božović kazao je da je njihov prvenstveni cilj poboljšanje materijalnog i ekonomskog položaja prosvjetnih radnika, kroz borbu za bolje plate i druge privilegije, unapređenje pravnog položaja i pravne sigurnosti prosvjetnih radnika, kao i borba za dostojanstvo tog poziva.

Navodi se da je Božović naglasio i potrebu unapređenja uslova rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama, odnosno njihove opremljenosti i infrastrukture, kao i potrebu jačanja atraktivnosti samog nastavničkog poziva.

On je istakao da se kvalitetnim socijalnim dijalogom može doprinijeti poboljšanju motivacije za sve zaposlene u sektoru obrazovanja.

Vojinović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, kazao da u potpunosti dijeli stav Božovića da prosvjetnim radnicima, kao nosiocima obrazovnog sistema, zajedničkim djelovanjem, treba vratiti ugled i dostojanstvo tog poziva.

“Naveo je da su naslijeđeni problemi u resoru prosvjete višedecenijske prirode i ujedno je iskazao razumijevanje za sve izazove sa kojima se suočavaju prosvjetni radnici”, kaže se u saopštenju.

Vojinović je naglasio da je i u prethodnom periodu imao nekoliko susreta sa predstavnicima Sindikata, kada se na otvoreni način razgovaralo o problemima prosvjetnih radnika i realnim mogućnostima za njihovo rješavanje.

On je, kako se navodi, pozvao koleginice i kolelge, članove Glavnog odbora Sindikata, da upute pitanja sa predlozima o mogućem načinu njihovog rješenja u direktnoj saradnji sa Sindikatom.

Govoreći o isplati jubilarnih nagrada, Vojinović je kazao da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se izvrši isplata nagrada za koje su Ministarstvu već dostavljeni spiskovi.

Kako su kazali iz Ministarstva, na sastanku se razgovaralo i o zakonskim mogućnostima regulisanja prevoza za prosvjetne radnike, a ministar i njegovi saradnici su iskazali interesovanje za rješavanje navedenog pitanja.

Vojinović je naglasio da su sredstva koja predstavljaju naknade regulisane GKU (otpreminine za penziju, pomoći u slučaju člana porodice I druge) od 50 hiljada EUR već isplaćena i da će se njihova isplata ubrzati, što potvrđuje činjenica da je predat zahtjev Ministarstvu finansija za dodatnih 100 hiljada EUR.

On je istakao da će insistirati na ubrzavanju procesa dodjele nastavničkih zvanja, kako bi se do kraja godine riješio što veći broj zaostalih predmeta.

Vojinović je, povodom isplate zarada u toku ljetnjih mjeseci prosvjetnim radnicima koji rade na određeno vrijeme, podsjetio da postoji zakonski osnov za isplatu zarada za jul.

S druge strane, kako je saopšteno, Sindikat će insistirati, kao i u prethodnom periodu, da budu isplaćeni svi prosvjetni radnici koji nisu na zamjeni.

Božović je naglasio da je potrebno kroz izmjene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju izjednačiti norme profesorima u osnovnim sa normama profesora u srednjim školama.

“U slučaju da Ministarstvo ne bude zainteresovano za taj dio posla, Sindikat će amandmanski djelovati poreko poslaničkih klubova u Skupštini”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je zaključeno da se do kraja ove sedmice formira Radna grupa, sastavljena od predstavnika Ministarstva prosvjete i predstavnika SPCG, koja bi se sastajala makar jednom mjesečno, i koja bi rješavala tekuće probleme prosvjetnih radnika.

