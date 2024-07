Flota Avio-helikopterske jedinice MUP-a operativna za podršku svim resorima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) raspolaže sa jednim servisiranim i operativno spremnim avionom za gašenje požara, dva helikoptera, kao i sa pet dronova, važnim za izviđanje požarišta i prevenciju požara, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je, nakon gotovo četiri godine, flota Avio-helikopterske jedinice MUP-a operativna za pružanje podrške svim resorima, a tokom ljeta posebno u oblasti bezbjednosti saobraćaja i zaštite i spasavanja.

„MUP trenutno raspolaže s jednim servisiranim i operativno spremnim avionom za gašenje požara, dva helikoptera i kao i sa pet dronova, važnim za izviđanje požarišta i prevenciju požara“, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su istakli da dočekati spremno požarnu sezonu znači učiniti raspoloživim sve ljudske i materijalno-tehničke kapacitete.

„Stavljanje u funkciju višenamjenskog helikoptera predstavlja značajnu podršku saobraćajnim patrolama u održavanju povoljnog stanja bezbjednosti saobraćaja na putevim, posebno u toku turističke sezone“, rekli su iz MUP-a.

Kako su naveli, svjedoči se gustom saobraćaju u Crnoj Gori usljed velikog prometa putničkih motornih vozila, kako prema jugu, tako i prema sjeveru države, čestih gužvi i nažalost brojnih saobraćajnih nezgoda.

„Uz adekvatne mjere na drumovima, nadziranje saobraćaja iz vazduha doprinijeće većoj sigurnosti naših građana i turista. Nastavljamo sa unapređenjem kapaciteta i opreme kako bi obezbijedili veću sigurnost i zaštitu svim našim građanima i turistima“, poručili su iz MUP-a.

