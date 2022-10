Đurović: Policijska profesija čast i privilegija

Podgorica,(MINA) – Izborom policijske profesije pokazuje se da je država na prvom mjestu i da se služenje zemlji i građanima shvata kao čast i privilegija, koju ne mogu dobiti svi, kazala je predsjednica crnogorskog parlamenta Danijela Đurović.

Ona je danas govorila na svečanosti u Policijskoj akademiji u Danilovgradu povodom dodjele diploma 14-toj generaciji polaznika.

„Baveći se ovim poslom, morate u svakom trenutku biti iznad političkih, nacionalnih, vjerskih ili bilo kakvih drugih razlika koje u današnjem društvu mogu produkovati nepoželjne tenzije“, istakla je Đurović.

Ona je naglasila da je posebno zadovoljna povećanjem broja žena u policijskim strukturama.

„Naročito mi je drago što je od ukupno 54 polaznika, i 13 policajki. Raduje me i podatak da se trenutno na Akademiji školuju 64 polaznika 15-te generacije, od čega 26 žena i 38 muškaraca“, naglasila je predsjednica Skupštine.

Premijer Dritan Abazovć je kazao da će polaznici služiti državi koja će biti nova članica Evropske unije.

“Zajedno sa svojim kolegama iz cijele Evrope, a nadamo se i iz cijelog svijeta, radićete na tome da građani osjećaju potpunu sigurnost, a sva djeca sa ponosom koračaju ulicama”, kazao je Abazović.

Premijer je čestitao Akademcima današnji dan i u ime Vlade Crne Gore.

„Ponosno nosite naš grb na grudima, podignite visoko zastavu našu na jarbol slobode, učinite sve da Crna Gora bude sigurna destinacija i za svoje građane, i za svoje posjetioce i za svoje turiste“, poručio je Abazović.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović istakao je da su mnogi od polaznika Akademije danas ostvarili svoje snove iz djetinjstva da rade nešto humano, i budu na braniku svoje otadžbine.

„Zato ste se trudili, bili profesionalni i savjesni i uspjeh nije mogao da izostane. Od danas ste značajan dio društvene zajednice koji će svoj posao, onako kako ste i naučili na Akademiji, obavljati stručno i savjesno“, kazao je Vojinović.

On je kazao da ne sumnja, da su akademci i akademke već stekli visoke moralne vrijednosti, odlična specijalizovana znanja, pribranost, dobro rasuđivanje, zrelost i odlučnost u borbi protiv pošasti savremenog doba.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da mu se ukazala prilika da akademce i akademke pozdravi i kao kolega.

“Novim Zakonom o unutrašnjim poslovima, vi danas postajete dio najmoćnijeg organa u državi”, kazao je Adžić, saopšteno je iz Policijske akademije.

On je naglasio da su polaznici Akademije, tu privilegiju zaslužili znanjem, snagom, odricanjem i samo svojim uspjehom.

“Odabravši ovaj plemeniti poziv, pokazali ste da ćete biti oni koji će štititi državu i građane, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, što jeste više nego plemenito zanimanje, ali i prepuno izazova i opasnosti”, zaključio je Adžić.

Vršilac dužnosti direktora Policijske akademije Vladimir Stanišić istakao je da je, uprkos pandemiji koronavirusa, Akademija uspjela da se prilagodi nastaloj situaciji i omogući adekvatno znanje i obuku budućim čuvarima crnogorskog Ustava i zakona.

„Ovdje se policijskoj strukturi crnogorskog društva gradi temelj, a na temelju sve i počiva. Odavde sve kreće, a duboko sam uvjeren, da je taj temelj kvalitetno urađen, da smo vas adekvatno pripremili da se ispravno razvijate i napredujete do najviših policijskih funkcija“, kazao je Stanišić.

Najbolja polaznica 14-te generacije Katarina Šećković je kazala da je školovanje na Policijskoj akademiji za sve bila velika obaveza, ali i velika čast.

“Zaštita ugleda, profesionalizam i nediskriminacija moraju biti vodilje u građanskom i policijskom postupanju, kao i da se moraju temeljiti na bogatstvu naših etničkih, religijskih i drugih različitosti”, rekla je ona.

