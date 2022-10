Đurović dobio saglasnost Odbora

Podgorica, (MINA) – Brigadni general Milutun Đurović dobio je saglasnost Odbora za bezbjednost i odbranu za stupanje na dužnost vojnog izaslanika odbrane Crne Gore u Njemačkoj.

Đurović će, na nerezidentnoj osnovi, Crnu Goru predstavljati i u Poljskoj, Letoniji, Litvaniji, Estoniji, Belgiji, Holandiji i Luksemburgu.

Svi članovi Odbora podržali su imenovanje Đurovića.

Đuroviću mandat traje četiri godine.

