Đurašković: Cetinje uprkos izazovima sačuvalo suverenitet i identitet

Podgorica, (MINA) – Cetinje je, uprkos brojnim izazovima, sačuvalo svoj suverenitet i identitet, prilagođavajući se promjenama vremena, ali istovremeno čvrsto ukorjenjujući svoje temelje u odbrani suverenističkih i antifašističkih vrijednosti, poručio je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

On je to rekao na svečanosti povodom obilježavanja 4. januara – Dana osnivanja Cetinja, koja je održana danas u Vladinom domu uz prisustvo najviših državnih zvanica, diplomatskog kora i istaknutih ličnosti iz političkog, kulturnog i naučnog života Crne Gore.

Đurašković je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, podsjetio na značaj Dana osnivanja Prijestonice, kojim je počela slavna istorija tog grada i Crne Gore.

Time je stvoren temelj za novu prijestonicu države koja će, kako je naveo, u narednim godinama, decenijama i vjekovima postati i ostati simbol njenog trajanja, nepokornosti i ljubavi prema domovini.

Đurašković je kazao da je Cetinje, kroz pet vjekova postojanja, bilo svjedok burnih događaja, ali takođe i mjesto gdje su se rađale ideje o slobodi, jedinstvu i nacionalnom identitetu.

“Mijenjao je vladare, dinastije i državne formacije, ali njegova suština ostala je nepromijenjena. Uprkos brojnim izazovima, Grad Heroj sačuvao je svoj suverenitet i identitet, prilagođavajući se promjenama vremena, ali istovremeno čvrsto ukorjenjujući svoje temelje u odbrani suverenističkih i antifašističkih vrijednosti”, naveo je Đurašković.

On je kazao da se danas ne slavi samo Dan osnivanja grada, već i svaka osoba koja je ugradila svoj trud, ljubav i strast kako bi on postao to što jeste.

Đurašković je istakao da na današnjoj svečanosti odaju zahvalnost onima koji i u sadašnjosti svojim neumornim radom nastavljaju oblikovati budućnost Cetinja.

Povelju „Ivan Crnojević”, kao posebni oblik javnog priznanja koje se dodjeljuje pojedincu za ostvareno životno djelo koje je od posebnog značaja za Prijestonicu Cetinje, Đurašković je uručio profesoru doktoru Radovanu Radonjiću.

Đurašković je, obrazlažući odluku o dodjeli ovogodišnjeg priznanja, rekao da se Cetinje izdvaja kao grad koji je bio, a i danas je, dom velikih ideala, junaka, umjetnika i vizionara, a Radonjić, doktor političkih nauka, upravo je jedan od njih.

“Priznanje grada zavrijedio je kao posvećeni i odani prijatelj Prijestonice, koji je dao nemjerljiv doprinos ukupnoj emancipaciji naše države i očuvanju crnogorskog kulturnog, nacionalnog i državnog identiteta”, naveo je Đurašković.

Radonjić je kazao da mu predstavlja izuzetnu čast i zadovoljstvo što je nagrada pripala njemu, ističući da bi on Povelju “Ivan Crnojević” proglasio prvom nagradom u Crnoj Gori, iako, kako je rekao, cijeni i Trinaestojulsku nagradu čiji je takođe dobitnik.

Kako je naveo, nema riječi kojima može iskazati sreću i zadovoljstvo što je danas bio na svečanosti i dobio nagradu.

“To, vjerujte nije mala stvar. Kako sam do toga došao drugo je pitanje. To što sam uspio da napišem nešto malo više knjiga nego je uobičajeno i što su pretežno posvećene Crnoj Gori je stvar moje sreće, moglo bi se reći čak i slučaja”, rekao je Radonjić.

Današnji događaj su upotpunili Hor “Luča” i violistkinja Valentina Čelebić.

