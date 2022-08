Đukanović: Nezapamćena tragedija pogodila cijelu Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Na Cetinju se danas dogodila nezapamćena tragedija koja pogađa cijelu Crnu Goru, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je uputio saučešće porodicama nastradalih u pucnjavi na Cetinju, navodeći da je duboko potrešen viješću o strašnoj tragediji.

„Izražavam najiskrenije saučešće unesrećenim porodicama, svima koji su izgubili svoje najmilije. Svi kao društvo moramo biti solidarni s njima u ovim teškim trenucima”, naveo je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da je „ovo je nezapamćena tragedija koja pogađa cijelu Crnu Goru”.

“Stoga pozivam Vladu da proglasi Dan žalosti u državi. Povrijeđenima želim brzi oporavak”, naveo je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS