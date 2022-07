Đukanović: Nastavljen kontinuitet ulaganja u zdravstveni sistem

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori nastavljen je kontinuitet ulaganja u zdravstveni sistem, u cilju unapredjenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, kazao je predsjednik države Milo Đukanović na otvaranju otvaranju Centra za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u Podgorici.

Centar je otvoren u saradnji sa renomiranim medicinskim brendom Romatem.

Đukanović je kazao da su Crna Gora i Turska napravile značajne iskorake u unapređenju saradnje dvije države u oblasti zdravstva, čemu je prethodio izuzetan napredak turske medicine na globalnom nivou, uključujući i afirmaciju velikog broja stručnjaka evropskog i svjetskog renomea.

„Istovremeno, u Crnoj Gori nastavljen je kontinuitet ulaganja u zdravstveni sistem, u cilju naprjedjenja kvaliteta zdravstvene zaštite gradjana, kao i upotpunjavanja integrisane usluge u brzorastućoj turističkoj ekonomiji na Mediteranu“, rekao je Đukanović, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

On je dodao da posebno raduje to što u Crnu Goru dolazi specijalizovana i renomirana kuća koja na najsavremeniji način tretira pitanja rehabilitacije i najrazličitijih terapija u oblasti neurologije i ortopedije.

„Učestalost neuroloških oboljenja i trauma u vezi s njima, za koje znamo da zahtijevaju težak i mukotrpan oporavak i kod kojih su vrijeme primjene i dostupnost najdjelotvornije terapije jedan od ključnih faktora za uspješno izlječenje, dodatno opravdavaju vrijednost ulaganja kojem večeras svjedočimo“, rekao je Đukanović.

Kako je rekao, Podgorica dobija još jedan moderan medicinski centar.

„Zahvaljujući Romatemu imaćemo savremene i učinkovite metode terapije, koje vode ka bržem i cjelovitijem oporavku“, kazao je Đukanović.

On je partnerima poželio uspješan rad u Crnoj Gori, a crnogorskoj medicini i građanima što više takvih sadržaja i investicija, koji će im biti dostupni i koji će doprinositi onome što je i najvažnije – a to je dobro zdravlje.

