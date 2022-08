Dukaj: Pred Kolašinom jasna vizija napretka i modernizacije lokalne uprave

Podgorica, (MINA) – Pred Kolašinom stoji jasna vizija napretka i modernizacije lokalne uprave u pravcu podizanja njene efikasnosti, a Ministarstvo javne uprave biće u tome pouzdan partner, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je čestitao Dan opštine Kolašin građanima, predsjednici opštine Marti Šćepanović i predsjedniku Skupštine opštine Milanu Đukiću.

„Slavna prošlost kolašinskog kraja je inspiracija i primjer za mlade generacije, kako se voli svoj kraj. O tome svjedoče u istoriju upisane svijetle stranice“, naveo je Dukaj.

On je istakao da posvećen rad i rezultati, najbolji način za napredak i dobrobit svojih porodica i svih građana, u Kolašinu pokazuju u kontinuitetu.

„Poznatim dostignućima u oblastima sporta, kulture, nauke, turizma, poljoprivrede i drugih oblasti, pozitivan ste primjer da manje brojne zajednice, daju velike pregaoce i ljude“, rekao je Dukaj.

Dukaj je rekao dodao da je poseban akcenat na razvoju turizma i valorizacije izdašnih resursa, kojima je priroda bogato nagradila kolašinski kraj.

„Uz iskreno uvjerenje da pred Kolašinom stoji jasna vizija napretka i modernizacije lokalne uprave u pravcu podizanja njene efikasnosti, Ministarstvo javne uprave biće vaš pouzdan partner“, rekao je Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS