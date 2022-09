Državni organi da konačno naprave odlučan korak u zaštiti policajaca

Podgorica, (MINA) – Sindikat Uprave policije pozvao je sve državne organe koji se bave pitanjem sigurnosti i zaštite života građana da konačno naprave odlučan korak u zaštiti policijskih službenika.

Iz Sindikata policije su najoštrije osudili napad na kuću njihovog kolege E.M. koji se jutros rano desio u Podgorici.

Oni su kazali da su napadi na policijske službenike postali sve češći dodajući da se stiče utisak kako je fizičko i verbalno nasilje nad policijom postalo svakodnevica.

“Bezbroj puta smo ponavljali da su životi policijskih službenika u ozbiljnoj opasnosti”, naveli su iz Sindikata policije.

Oni su istakli da život i tjelesni integritet policijskog službenika nije ništa manje važan od svih drugih članova društva.

“Najoštrije osuđujemo napad na kuću našeg kolege E.M. koji se jutros rano desio u Podgorici, u kojem srećom niko nije stradao. Ovaj, i napadi na policijske službenike koji su se ranije dešavali, predstavljaju napad na najveću vrijednost svakog čovjeka, život”, rekli su iz Sindikata.

Oni su ocijenili da taj i slični napadi imaju još veću težinu jer su upereni direktno protiv policijskih službenika, ljudi koji brane i čuvaju živote svih građana Crne Gore.

“Jutrošnji napad ukazuje koliko je policijski posao težak, odgovoran i opasan. Uvjek smo na strani naših kolega i svakom od njih bićemo podrška u svemu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Sindikat policije je u više navrata upozorio da u postojećim zakonskim regulativima ne postoji dovoljan stepen zaštite života policijskog službenika.

Iz Sindikata su naveli da posebnu težinu ima nepoštovanje zakonskih propisa i nepoštovanje policijskog službenika od počinilaca određenog krivičnog djela, ističući da je došlo vrijeme da se nešto po tom pitanju promijeni.

Oni su zatražili veći stepen zaštite života policijskog službenika, punu zaštitu države za policijskog službenika kada mu je ugrožen život i bezbjednost, što, kako smatraju, nije bio slučaj do sada.

“Pozivamo sve državne organe koji se bave pitanjem sigurnosti i zaštite života građana, da konačno naprave odlučan korak u zaštiti policijskih službenika”, rekli su iz Sindikata.

Oni su ocijenili da odgovorni državni organi imaju dovoljno razuma da pronađu najbolje rješenje za to, s obzirom na to da je, kako su rekli, policijsko zanimanje jedno od najtežih u savremenom svijetu.

