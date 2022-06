Doniraće gorivo Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj

Podgorica, (MINA) – Opština Ulcinj doniraće gorivo Odjeljenju bezbjednosti (OB) iz tog grada, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz MUP-a su kazali da se resorni ministar Filip Adžić, tokom boravka u Ulcinju, sastao sa predsjednikom Opštine Omerom Bajraktarijem.

“Prilikom susreta potpisan je ugovor o donaciji goriva Opštine Ulcinj OB Ulcinj”, kaže se u saopštenju.

Adžić je kazao da je ta donacija značajna ne samo kao potvrda dobrih odnosa lokalne samouprave i policije, već će, kako je dodao, značajno olakšati funkcionisanje tokom turističke sezone, što će svakako uticati i na bolje rezultate rada.

“Adžić i Bajraktari su se saglasili da dobru saradnju OB i Opštine Ulcinj treba dodatno osnažiti, posebno u periodu turističke sezone, kada su očekivanja i građana i turista veća, a zahtjevi pred policijom i lokalnom samoupravom složeniji i izazovniji”, kaže se u saopštenju.

