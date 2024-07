Domu zdravlja Glavnog grada donirali klima uređaje

Podgorica, (MINA) – Kompanija Multicom Retail donirala je Domu zdravlja Glavnog grada osam klima uređaja, čija je ukupna vrijednost skoro 2,4 hiljade EUR, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada zahvalili su toj kompaniji na donaciji klima uređaja modela Tesla 12-ica, sa wifi opcijom.

„Klima uređaje su namijenili za potrebe organizacione cjeline Izabrani doktor za djecu – pedijatrijsko odjeljenje u zdravstvenom objektu Stara Varoš na Pobrežju“, navodi se u saopštenju.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada su rekli da je ta donacija od neprocjenljivog značaja za pacijente i zaposlene, posebno tokom ljetnjih mjeseci kada su temperature poprilično visoke.

„Klima uređaji ne samo da obezbeđuju prijatnu radnu i boravišnu sredinu, već igraju ključnu ulogu u održavanju optimalnih uslova za brigu o našim najmlađim pacijentima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvene usluge.

“Ta velikodušna donacija klima uređaja od kompanije Multicom Retail ističe se kao primer istinskog angažovanja u unapređenju zdravstvenih uslova za naše najmlađe pacijente i medicinsko osoblje”, kazali su iz Doma zdravlja.

Prema njihovim riječima, partnerstvo sa kompanijom Multicom Retail postaje uzor saradnje u zajednici i primjer kako privatni sektor može aktivno doprinijeti boljem okruženju za sve građane.

“Zahvaljujemo još jednom na dragocenoj donaciji, koja će imati dugoročan pozitivan uticaj na sve korisnike naših usluga”, naveli su iz Doma zdravlja Glavnog grada.

