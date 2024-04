Đokaj osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Šejle Bakije

Podgorica, (MINA) – Ilir Đokaj osuđen je danas u Višem sudu na 40 godina zatvora za teško ubistvo bivše nevjenčane supruge Šejle Bakije (19).

Kako prenosi Pobjeda, prvostepenu presudu izrekao je sudija Veljko Radovanović.

Prema navodima optužnice, Bakija je 30. septembra 2021. godine ubijena pred očima porodice.

Đokaj je, prema ocjeni Tužilaštva, u naselju Karabuško polje, u Tuzima, sa umišljajem i iz niskih pobuda ubio Bakiju, pri čemu je sa umišljajem doveo u opasnost i život članova njene porodice, oštećenih Šabana, Indire i Bada Bakije.

Devetnaestogodišnja djevojka se, prema ocjeni tužilaštva, našla na meti Đokaja jer je odbijala da obnovi nekoliko mjeseci ranije prekinutu vanbračnu vezu.

