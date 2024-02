Dojava o bombi na avionu Air Montenegra lažna, putnici bili na bezbjednom

Beograd, (MINA) – Dojava o bombi na avionu Air Montenegra na aerodromu u Beogradu bila je lažna, saopštili su iz te kompanije i dodali da je aerodrom Nikola Tesla ponovo otvoren za saobraćaj, nakon čega je avion poletio prema Podgorici.

Kako su saopštili iz Air Montenegra, detaljne bezbjednosne provjere službi Srbije na aerodromu u Beogradu pokazale su da je dojava bila lažna.

Oni su naglasili da su putnici Air Montenegra tokom same dojave i obavljanja bezbjednosnih procedura bili na sigurnom.

“Snimci evakuacije uz pomoć tobogana, koji su se pojavili na nekim portalima, nijesu zabilježeni ispred aviona naše kompanije”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da se dojava dogodila dok je avion bio na zemlji, u toku ukrcavanja i da nijedan putnik nije bio u avionu.

“Detaljnim provjerama aviona i kompletnog prtljaga putnika je ustanovljeno da eksplozivne naprave nije bilo, odnosno, da je dojava bila lažna”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS