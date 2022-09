Do kraja septembra konkursi za naučnoistraživačke projekte i doktorska istraživanja

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja do kraja septembra objaviće konkurse za naučnoistraživačke projekte kao i za sufinansiranje doktorskih istraživanja, najavila je resorna ministarka Biljana Šćepanović.

Ona je to kazala otvarajući stručni skup “Covid-19 – Šta smo naučili i šta da očekujemo? – Etički izazovi KOVID krize”, u organizaciji Sindikata doktora medicine Crne Gore (SDMCG).

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Šćepanović je kazala da, uz veličanstvenu profesiju doktora medicine, struka ide ruku pod ruku sa naukom.

“Vaša struka ne može da se razvija bez nauke i vjerujem da smo svi svjesni da se iza svega što ćemo čuti danas i sjutra, uz dragocjeno stručno iskustvo, nalazi i obiman naučnoistraživački rad”, rekla je Šćepanović.

Ona je dodala da je dio tog rada realizovan kroz naučnoistraživačke projekte Ministarstva iz 2020. godine, tematski namijenjene upravo problematici covid-19 pandemije.

Šćepanović je, kako se navodi, rekla da će do kraja mjeseca Ministarstvo objaviti dva značajna konkursa – za naučnoistraživačke projekte, kao i za sufinansiranje doktorskih istraživanja.

Šćepanović je kazala da vjeruje da će konkursi pomoći mladima istraživačima i iz oblasti medicine da naprave prve samostalne korake u nauci.

Prema riječima Šćepanović, ona kao građevinski inženjer, u čijoj profesiji je takođe briga o bezbjednosti ljudi, može da razumije teret profesije ljekara koji brinu o životima i zahvali im što su izabrali tu plemenitu profesiju, kao i na velikoj posvećenosti i brizi koju su pokazali za građane Crne Gore, naročito tokom trajanja pandemije.

Predsjednica SDMCG Milena Popović Samardžić rekla je da imaju čast da ugoste ljude iz Švajcarske, Njemačke, velike stručnjake u svojoj oblasti, mahom infektologe.

“Ali i naše kolege koje su se protekle dvije i po godine vrlo predano borili protiv pošasti kakva je ova pandemija”, dodala je ona.

Popović Samardžić je kazala da je zadovoljna zbog velike posjećenosti skupa, i rekla da se nada da će se na današnjem događaju doći do zaključaka kako da se unaprijedi kvalitet zdravstvene usluge u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva su naveli da na događaju učestvuje veliki broj crnogorskih ljekara, koji će diskutovati o bolničkim infekcijama čiji rast je registrovan tokom pandemije, o etičkim aspektima donošenja odluka u kriznim situacijama, ali i o uticaju COVID-19 na mentalno zdravlje i sindromu sagorijavanja ljekara na poslu.

“Namjera Simpozijuma je da sa ovog stručnog skupa proizađu prijedlozi rješenja prepoznatih problema, inicijative za izmjenom ili unapređenjem postojeće prakse”, kaže se u saopštenju.

