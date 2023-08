Do kraja avgusta idejno rješenje i tender za put ka Veruši

Podgorica, (MINA) – Idejno riješenje i tender za novi put prema Veruši biće gotovi do kraja avgusta, najavio je premijer Dritan Abazović.

On je danas sa direktorima Uprave za saobraćaj i Monteputa, Radomirom Vuksanovićem i Milanom Ljiljanićem, obišao put prema Veruši i tom prilikom razgovarao sa mještanima.

“Na radost mještana brojnih sela koji gravitiraju oko Veruše, nakon ranije dogovorenih i realizovanih intervencija na petlji, sada krećemo u izgradnju novog puta koji će omogućiti cjelovito iskorišćavanje svih turističkih potencijala ovog kraja”, naveo je Abazović na Fejsbuku /Facebook/.

On je kazao da će, kao što su i obećali građanima, do kraja avgusta biti gotovo idejno riješenje i tender za novi put prema Veruši.

Abazović je rekao da su tokom posjete mjesnoj zajednici konstatovali da se stvari realizuju po ranijem dogovoru.

Kako je istakao, posebno raduje što je sezona i broj posjetilaca na Veruši znatno veći nego ranijih godina.

“Sa novim putem to će tek doći do izražaja, a turistima će se omogućiti da uživaju u svakom djelu Crne Gore! Idemo dalje, nema odmora, tu smo za sve građane! Brendiramo Crnu Goru kao zelenu destinaciju”, poručio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS